Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân bảo đảm ATGT dịp lễ 2/9

Dự lễ có Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột; cùng đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, chỉ huy các đội nghiệp vụ, Ban ATGT thành phố và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng của Công an thành phố.

Đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng - Phó Giám đốc CAT phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Đợt cao điểm kéo dài từ ngày 31/8 đến ngày 30/9/2024, đây là thời điểm bước vào năm học mới của học sinh, sinh viên, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, những ngày đầu khai giảng năm học mới và Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2- năm 2024.

Các đại biểu tham dự buổi lễ Hình ảnh tại buổi lễ ra quân Các lực lượng tham gia diễu hành trên các tuyến đường

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông...

Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Cùng với đó, tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường trọng điểm, tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 26, Quốc lộ 27, cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, các khu vực, địa điểm du lịch. Đặc biệt là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, những ngày đầu khai giảng năm học mới và thời điểm diễn ra Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2 - năm 2024 diễn ra từ ngày 31/8/2024 đến ngày 02/9/2024 tại huyện Krông Pắc.