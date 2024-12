Tiểu thư ở penthouse 11 tỷ khoe ảnh cưới, nhan sắc gây chú ý

Trong ngày trọng đại của mình, cô dâu Hà My khiến nhiều người phải trầm trồ bởi nhan sắc cực ngọt ngào, cuốn hút. Tiểu thư sinh năm 1997 diện chiếc váy cưới được thiết kế hiện đại, bồng bềnh, không quá lấp lánh nhưng vẫn mang đậm vibe công chúa “xé truyện bước ra”. Không những thế, nhiều người còn dành lời khen cho kiểu tóc, trang điểm của Hà My bởi nhìn cô nàng thực sự nổi bật, là nhân vật chính trong bữa tiệc hạnh phúc của mình. Zoom cận nhan sắc cô dâu đẹp như xé truyện bước ra Hà My sở hữu vibe tiểu thư "cành vàng lá ngọc" Trước đó, Hà My vốn đã ghi điểm trong mắt netizen với visual nhẹ nhàng, thanh lịch đúng chất tiểu thư. Do vậy, được ngắm nhìn cô nàng trong bộ váy cưới, sánh đôi cùng bạn trai lâu năm khiến không ít người bày tỏ sự xúc động, ngưỡng mộ. Đáng chú ý, khoảnh khắc Hà My được bố dắt lên lễ đường, ánh mắt rưng rưng hạnh phúc tiến về phía Trí Thịt Bòa khiến nhiều người ấn tượng. Phần đông dân mạng cho rằng nhìn Hà My có khí chất của một người con gái hoàn hảo, thùy mị khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy sẵn sàng muốn che chở. Hà My là cái tên quen thuộc trong giới rich kid Việt (hội con nhà giàu), thu hút hơn 130.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Trong khi đó, Trí Thịt Bòa lại được biết đến là nhà sáng tạo nội dung đa nền tảng. Từ khi công khai hẹn hò đến hiện tại, cả hai thường cùng nhau xuất hiện ở những sự kiện lớn nhỏ. Hà My và Trí Thịt Bòa cũng cùng nhau sáng tạo nội dung, đồng hành với “nửa kia” cả trong công việc lẫn cuộc sống đời thường. Đến cuối năm 2023, Trí Thịt Bòa chính thức cầu hôn bạn gái tiểu thư sau khoảng hơn 2 năm hẹn hò. Cặp đôi cũng đã dọn về sống chung trong một căn penthouse trị giá 11 tỷ đồng. Được biết, đây cũng là tâm huyết, ý tưởng của cả hai khi cùng nhau gây dựng tổ ấm riêng.

