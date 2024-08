Ứng trực 100% lực lượng CSGT đảm bảo ATGT cho học sinh đến trường

Thực hiện Công điện số 81 của Thủ tướng Chính phủ về Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi tập trung xử lý 5 nhóm chuyên đề và các hành vi vi phạm.



Cụ thể, các hành vi về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định, vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông...

Các lực lượng ra quân đảm bảo TTATGT trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 này, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên thực hiện việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường, nhất là vào ban đêm; kiên quyết xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”.

Tại lễ ra quân, Đại tá Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông ứng trực 100% quân số.

Trong suốt tháng 9 tới, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ngãi được yêu cầu ứng trực 100% quân số, 24/24 mọi tuyến đường.

Ngoài ra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông phải có mặt 24/24 trên tất cả các tuyến đường để hỗ trợ giúp đỡ người dân, đặc biệt là địa bàn miền núi. Bên cạnh đó, cũng tuyên truyền, theo dõi việc chấp hành của các em học sinh, sinh viên, đặc biệt là việc giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện để điều khiển phương tiện.

8 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông tăng 48 vụ, tăng 10 người chết và tăng 40 người bị thương.

>>>Mời độc giả xem thêm video "Quảng cáo của VNVC Quảng Ngãi vi phạm Luật an toàn giao thông":