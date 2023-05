Hải Phòng: Nguyên nhân vụ va chạm với container, 3 thanh niên thương vong

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 0h30 ngày 28/5, tại cầu vượt Lạch Tray thuộc phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng làm hai người tử vong , một người bị thương.



Thời điểm trên, ông Đỗ Văn Bình (SN 1972, trú tại xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương) điều khiển xe ôtô đầu kéo BKS 15H-018.61 kéo moóc 15R-035.34 hướng Hải Phòng-Hà Nội. Khi đang lưu thông trên cầu vượt Lạch Tray thì va chạm với xe mô tô BKS 15B4.20415 do Vũ Bảo An (SN 2004, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển, chở 3 người và xe mô tô BKS 15B3.71120 do 1 thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển chạy ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến Vũ Bảo An và Bùi Tiến Duy (SN 2005, trú tại xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tử vong tại chỗ; Phạm Khánh Duy (SN 2006, trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng) bị thương cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Các xe bị hư hỏng, riêng xe môtô 15B4-204.15 bốc cháy.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một thanh giáo dài khoảng 1,6m; 1 can nhựa nhỏ loại 2 lít, 1 két nhựa loại dùng để đựng bia chai, các mảnh vỡ thủy tinh của vỏ chai bia và mùi xăng.

Một số người dân cho biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, có 2 nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy, mang theo hung khí và chai (nghi chứa xăng) đuổi nhau trên các tuyến phố thuộc địa bàn các quận Lê Chân và Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Khi đuổi nhau vào đường ngược chiều lên cầu vượt Lạch Tray, nhóm của Vũ Bảo An chạy phía trước và xảy ra vụ tai nạn giao thông nêu trên.

Cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng nhóm điều khiển xe môtô đuổi đánh nhau mang theo giáo mác và xăng chạy vào đường cấm trên cầu vượt Lạch Tray, rồi đâm vào xe ôtô đầu kéo nêu trên.

Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho thấy ông Đỗ Văn Bình (lái xe ôtô đầu kéo) không có chất ma túy và cồn trong cơ thể.

Vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ…