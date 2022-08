4 đứa trẻ bị bố nuôi lừa bán sang Campuchia và hành trình chuộc con

Theo thông tin trình báo của gia đình 4 nạn nhân là các thanh, thiếu niên dưới 16 tuổi bị lừa gạt đưa sang Campuchia kiếm tiền từ việc nhẹ, lương cao , Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, xác minh đối với Nguyễn Văn Anh, đối tượng từng có 4 tiền án, bị nhiễm HIV, mới được tha tù từ năm 2020.

Đối tượng Nguyễn Văn Anh

Qua 2 bạn tù, Nguyễn Văn Anh biết họ đang có mối làm ăn ở Campuchia, rất cần người làm độ tuổi từ 18 đến 40, với thu nhập từ 15 triệu đến 20 triệu đồng/tháng, nếu tìm được người đưa sang, họ sẽ trả thù lao xứng đáng.

Thấy con trai là Nguyễn B.V. (SN 2005) có 4 người bạn thân thường sang nhà chơi, Nguyễn Văn Anh đã nhận làm bố nuôi của cả 4 em. Anh còn khoe mình có bạn làm ở Campuchia cần tìm người trẻ, có sức khỏe để làm việc, nhất là ai biết thành thạo sử dụng máy vi tính, thu nhập từ 18 triệu đến 20 triệu đồng/tháng. Sau nhiều lần thuyết phục, cả 4 em cùng đồng ý.

Vào khoảng cuối tháng 3, Văn Anh bảo 4 cháu chuẩn bị đồ đạc để sang Campuchia rồi đưa các cháu xuống nhà em họ ở phường Tràng Cát, quận Hải An tập kết chờ nửa đêm, thì gọi taxi đưa tất cả lên bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Trên đường đi, để trấn an các cháu, Văn Anh có nói là sẽ đón cả con trai mình đang ở Hưng Yên cùng đi sang Campuchia. Tuy nhiên, trước khi xe chạy vào TP.HCM, Văn Anh lấy lý do nhà có người bị ốm, nên để con trai mình quay về.

Sau khi di chuyển đến bến xe Miền Đông, Văn Anh tiếp tục đưa 4 cháu đến nhà nghỉ ở khu vực tỉnh Tây Ninh và đón thêm một số người nữa đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Lúc này, Văn Anh lại giả vờ để quên thuốc ở nhà nghỉ, phải quay lại lấy và dặn 4 đứa "con nuôi" của mình đứng đợi sẽ có người dẫn sang Campuchia đưa tới chỗ làm việc.

Rời cửa khẩu, Văn Anh nhanh chóng ra ngoài Bắc, 4 em nhỏ được người bố trí sẵn đưa qua đường tiểu ngạch sang Campuchia đến sòng bài. Tất cả được làm việc và sinh hoạt tại tầng 8, với công việc ban đầu là tư vấn khách hàng vay tiền qua các ứng dụng trên máy tính, thời gian làm việc 12 tiếng/ngày.

Các cháu được trả tiền công 20 USD/ngày, nhưng công việc gò bó, sinh hoạt ăn uống kham khổ, thường xuyên bị quát nạt dọa dẫm. Cả 4 cháu nhỏ càng lo sợ hơn khi được người quản lý thông báo đã mua mỗi cháu với giá 2.400 USD. Nếu ai muốn về, phải trả ngần ấy tiền chuộc, cấm đi ra khỏi khu vực sinh hoạt và làm việc.

Đến lúc này, các em hoàn toàn vỡ mộng "việc nhẹ, lương cao" và biết mình đã bị lừa bán ra nước ngoài. Thông qua mạng xã hội, các em liên lạc về gia đình tìm phương án giúp đỡ trở về Việt Nam. Khi nhận được thông tin cầu cứu của các con, gia đình 4 em đã phải chạy vạy lo tiền nong rồi giao cho bố của 2 em tìm cách liên hệ chuộc con về.

Khi đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, bố cháu Nguyễn L. liên lạc được với con trai, thì được biết con mình vẫn đang ở sòng bài Casino Yong Yuan gần cửa khẩu tỉnh An Giang. Trong khi đó, các em Vũ Q., Nguyễn L. và Tạ P. đã bị chuyển sang sòng bài tên là Hai Con Voi. Các đối tượng quản lý sòng bài yêu cầu gia đình phải chuyển tiền chuộc ngay, nếu không sẽ tiếp tục chuyển các cháu đến sòng bài khác, thì số tiền chuộc sẽ cao hơn rất nhiều do mua đi bán lại.

Ngay sau đó, bố cháu Nguyễn T. đã liên lạc và thỏa thuận được với người quản lý sòng bài số tiền sẽ trả để đưa T. về là 2.600 USD, tương đương 57,6 triệu đồng, bằng hình thức chuyển khoản. Khi chuyển tiền thành công, cháu Nguyễn T., được đưa ra sảnh sòng bài Casino Yong Yuan và được gia đình đưa về Phnôm Pênh.

Tiếp đó, thông qua Nguyễn T., bố cháu Nguyễn L. đã nói chuyện, trao đổi được với người quản lý của 3 cháu Vũ Q., Nguyễn L., Tạ P., thỏa thuận sẽ trả 10.000 USD, tương đương gần 240 triệu đồng, cũng bằng hình thức chuyển khoản. Kết quả, khi vừa chuyển tiền xong, gia đình các em đã đến sòng bài Hai Con Voi đón 3 cháu còn lại và đưa về Phnôm Pênh rồi qua cửa khẩu Mộc Bài về Việt Nam.

Sau đó, gia đình đã đưa các em đến Cơ quan Công an tố cáo hành vi bất nhân của gã "bố nuôi" Nguyễn Văn Anh.

Trong khi đó, ngày 26/6 Nguyễn Văn Anh đã bị lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) bắt quả tang khi đang vận chuyển 400g ma túy đá và 1.000 viên thuốc lắc.

Nhận được thông tin trao đổi, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) đã kết hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ hành vi mua bán người dưới 16 tuổi của Nguyễn Văn Anh, để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

