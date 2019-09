Hai người chạy xích lô 'chặt chém' khách ngoại quốc gần 2 triệu

Ngày 19/9, Công an quận 3, TP HCM biết đang củng cố hồ sơ, chuyển giao Trần Quý Vinh (47 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và Sầm Văn Dũng (47 tuổi, ngụ quận 4) cho Công an TP HCM để điều tra xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Dũng và Vinh tại cơ quan công an (từ trái qua phải).

Theo điều tra, sáng 17/9, 2 nữ du khách Philippines tới Công an quận 3 trình báo về việc bị 2 tài xế chạy xích lô “chặt chém” với số tiền 1,7 triệu đồng cho 1 chuyến đi.

Hai nữ du khách cho biết, chiều 16/9 đón 2 chiếc xe xích lô ở khu vực Hội trường Thống Nhất, quận 1 đi tham quan quanh xung quanh quận 1 và quận 3.

Một lúc di chuyển thì 2 người dừng ở Bảo tàng Chứng tích chiến tranh nằm trên đường Võ Văn Tần, quận 3.

Khách đưa cho hai người chạy xích lô 700.000 đồng tiền công. Tuy nhiên, 2 người đàn ông phản ứng đe doạ. Các nữ du khách vừa mở ví lấy tiền đưa thêm thì 1 người đàn ông giật lấy 2 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi đạp xe xích lô rời khỏi khu vực.

Công an quận 3 đã vào cuộc điều tra lấy lời khai, trích xuất camera an ninh truy tìm 2 tài xế xe xích lô. Qua đó, công an xác định nghi can là Vinh và Dũng.

Hình ảnh tài xế xích lô chở du khách Nhật chặt chém gần 3 triệu đồng trước đó.

Trưa cùng ngày, công an đã đưa cả 2 về trụ sở làm việc. Hai người khai nhận hành vi “chặt chém” du khách ngoại quốc.

Dũng khai được nữ du khách trả tiền công 200.000 đồng, Vinh được trả 500.000 đồng. Sau khi chở 2 nữ du khách tới Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thì Dũng không chịu nhận tiền công mà đòi thêm.

Tiếp đó, Vinh đe dọạ hai nữ du khách và yêu cầu đưa thêm tiền. Lúc này, du khách móc ví thì Vinh giật 2 tờ tiền mỗi tờ có mệnh giá là 500.000 đồng rồi bỏ đi.

Do tính chất vụ việc có yếu tố nước ngoài nên Công an quận 3 chuyển hồ sơ 2 đối tượng cho Công an TPHCM tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, ngày 3/8 ông Oki Toshiyuki (83 tuổi, du khách Nhật Bản) đến TPHCM du lịch và thăm người thân trong gia đình mình và bắt xe xích lô của ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ quận 4) ở Công trường Mê Linh về khách sạn Riverside, Tôn Đức Thắng, quận 1 đi khoảng 5 phút.

Tài xế Dũng tại công an.

Sau đó, ông Dũng chặt chém du khách Nhật với giá gần 3 triệu đồng. Tại công an, ông Dũng khai nhận sau khi chở ông Oki Toshiyuki tới nơi thì được ông này trả cho 500 ngàn đồng tiền công cho cuốc xe chỉ 5 phút nhưng Dũng vẫn muốn xin thêm tiền…

Do thấy ông Oki Toshiyuki lấy tiền chậm nên Dũng đã tự ý lấy thêm 4 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng và 2 tờ tiền 200 ngàn đồng trong bóp rồi đạp xe đi.