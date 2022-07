Hải Dương: Xe tải chở hơn 4 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ

Chiều 14/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 15h20 ngày 11/7, tại Quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Vĩnh Hòa (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô tải BKS 34C - 174.54 nhãn hiệu THACO, trọng tải 2400 kg do Đào Văn Vượng (sinh năm 1988, trú tại thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, TP Hải Dương) điều khiển.

Xe tải chở số chân gà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe có xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe mang tên mình nhưng số lượng hàng hóa đang chở trên thùng xe thì không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Số chân gà được phát hiện.

Qua kiểm tra sơ bộ, hàng hóa trên xe là hàng chục bao tải đựng chân gà. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, yêu cầu lái xe đưa phương tiện về trụ sở cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra tải trọng đối với phương tiện 34C-174.54, phát hiện số chân gà trên xe có tổng khối lượng khoảng 4,2 tấn, vượt trọng tải cho phép 71%.

Lái xe Đào Văn Vượng tại cơ quan công an.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hải Dương bàn giao cho Chi cục Thú y Hải Dương tiến hành xử lý theo quy định.

