Tin nóng 8/5: Bị đột kích, dân bay tẩu tán ma túy và lẩn trốn bất thành

Vận chuyển 11.000 viên ma tuý tổng hợp: Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) đang tạm giữ Lý A Nhà (25 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, cơ quan chức năng bắt quả tang Nhà đang mua bán ma túy tại bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 11 nghìn viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 1.132,59 gam, cùng một số vật chứng liên quan khác. Cuộc thi người đẹp “chui” ở Quảng Ninh: Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh có văn bản mời đại diện Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí MC Media đến làm việc, liên quan đến cuộc thi người đẹp tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khi chưa được cấp phép. Theo đó, công ty này thuê khách sạn Paradise, thuộc phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long để tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên “Miss Yoga Việt Nam 2022”. Phát hiện gần 3,5 tạ đùi gà, móng trâu, má heo không rõ nguồn gốc: Kiểm tra cửa hàng thực phẩm T.V (địa chỉ: Quốc lộ 91, khu vực 15, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn), Cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ phát hiện cửa hàng này kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tang vật vi phạm là 345kg thực phẩm đông lạnh các loại gồm đùi gà, chân gà, móng trâu, bao tử trâu, cánh gà, lườn cá hồi, mề gà, tim gà, thịt má heo. Bị đột kích, dân bay tẩu tán ma túy và lẩn trốn bất thành: Kiểm tra đột xuất quán bar Paradise 89 Club, công an quận Tân Phú (TP HCM) bắt quả tang cả trăm “dân bay” vẫn còn say sưa bên các ly rượu ngoại. Lập tức, các “dân bay” đã phi tang các túi nilon chứa ma túy xuống sàn và tìm cách lẩn trốn. Công an quận Tân Phú đã đưa 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy về trụ sở xử lý. Bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Quân y 110: Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa bắt tạm giam đối với Đại tá Diêm Đăng Thanh - Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 (Cục Hậu cần, Quân khu 1) để điều tra về những sai phạm của ông này. Sau khi ông Thanh bị bắt, công việc điều hành Bệnh viện Quân y 110 hiện do một Phó Giám đốc của bệnh viện phụ trách. Công ty Việt Á từng cho người mang 450 triệu đến nhà Giám đốc CDC Hậu Giang: Liên quan đến những sai phạm của công ty Việt Á, ông Nguyễn Văn Lành – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hậu Giang cho biết, một người tên Nguyên thuộc Công ty Việt Á từng mang một túi quà bên trong có 450 triệu đồng đến nhà ông Lành, nói là “bồi dưỡng anh em chống dịch”. Ngay sau đó, ông Lành đã báo cáo UBND tỉnh và bàn giao mang túi quà cho cơ quan công an. Tài xế giấu ma tuý trên nóc xe đầu kéo: Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Tuấn (SN 1989), trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lợi dụng hành nghề tài xế xe chạy quan biên giới Việt - Lào, Tuấn mua ma tuý về vừa sử dụng vừa đem bán kiếm lời. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Tuấn đã giấu ma túy trên nóc xe đầu kéo. Tóm vợ, lòi ra chồng cũng ôm "hàng trắng": Công an huyện Sông Mã phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương bắt giữ 2 đối tượng gồm: Lường Thị Ban (SN 1970, trú tại bản Nà Nong, xã Chiềng Lao, huyện Mường La) và Cà Thị Sơn (SN 1971, trú tại bản Ten Pạnh, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã). Thu giữ tang vật 14 túi hồng phiến khoảng 2.800 viên, 1 gói heroin và một số vật chứng liên quan khác.

