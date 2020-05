Thu giữ 6 tấn chân gà, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, khoảng 11h ngày 8/5, Đội Quản lý thị trường số 17 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phối hợp với Đội 4 Phòng PC05 (Công an TP Hà Nội) đã thu giữ hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không có nguồn gốc xuất xứ tại quận Bắc Từ Liêm. Cụ thể, cơ quan chức năng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh của Công ty TNHH Kinh doanh thực phẩm Tiến Phát tại số 119 phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm lực lượng chức năng đã phát hiện số hàng hóa gồm nhiều thùng xốp chứa thực phẩm đông lạnh. Những thực phẩm được phát hiện gồm chân gà, tim lợn, nầm lợn, dạ dày lợn... Kết quả kiểm đếm số hàng hóa này bao gồm: 1.800kg dạ dày lợn, 150kg nầm lợn, 110kg thịt lợn nạc vai, 150kg tim lợn, 3.800kg chân gà, 280kg tim gà. Đại diện Đội Quản lý thị trường số 17 cho biết, toàn bộ hơn 6 tấn hàng trên là hàng nhập khẩu mua trôi nổi trên thị trường, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm nên đã được thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật. Số chân gà được phát hiện tại cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh của Công ty TNHH Kinh doanh thực phẩm Tiến Phát. Hiện cục QLTT đang làm việc với chủ cơ sở để xử lý nghiêm vi phạm. An toàn thực phẩm: Nguy hại từ việc sản xuất "bún bẩn". (Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân)

