Hải Dương: Trường mầm non đầu năm thu tiền làm mái tôn…cuối năm trả lại!

Thời gian gần đây, một số phụ huynh của trường Mầm non Phú Thái (thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, Hải Dương) phản ánh, đầu năm học 2022 – 2023, nhà trường có thu 200.000 đồng/cháu để làm mái tôn che mưa nắng, phục vụ việc tập thể dục buổi sáng và sinh hoạt ngoài trời.



Tuy nhiên, từ thời điểm thu số tiền trên đến nay sắp hết năm học, nhà trường vẫn chưa làm mái tôn, trong khi nhóm học sinh 5 tuổi sắp phải chuyển sang bậc học tiểu học.

Trường Mầm non Phú Thái

Nói về sự việc trên, bà Trần Thị Thanh Hoa - Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Thái cho biết, tại điểm trường trung tâm, các lớp học hướng Tây nắng nóng từ 8h sáng đến chiều muộn ảnh hưởng đến hoạt động ngoài giờ của trẻ. Do đó, nhà trường và hội cha mẹ học sinh đã thống nhất chủ trương làm mái tôn sân trường từ nguồn tài trợ.

Để thực hiện nội dung trên, ngày 18/9/2022, trường đã tổ chức họp với toàn thể huynh trong nhà trường. Kế hoạch huy động ủng hộ, tài trợ đã được UBND thị trấn Phú Thái phê duyệt và được các phụ huynh thống nhất. Sau đó nhà trường đã tiến hành huy động được 75,2 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, ngày 20/12/2022 UBND huyện Kim Thành đã có quyết định cấp cho trường mầm non Phú Thái 450 triệu để sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất. Cụ thể là làm mái tôn và sửa chữa sân khấu.

Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Thái, do đã có nguồn ngân sách được huyện cấp, nhà trường đã thống nhất chủ trương không huy động nguồn tài trợ, tại các cuộc họp, trong đó có cuộc họp với đại diện cha mẹ học sinh vào tháng 4/2023. Tại các cuộc họp này, các thành viên đều đồng ý trả lại số tiền đã huy động, do đang là giữa kỳ 2 nên thống nhất sẽ trả lại số tiền trên cho cha mẹ học sinh vào cuối năm học.

Mới đây, tại cuộc họp ngày 18/5 với Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, Trường Mầm non Phú Thái đã trả lại toàn bộ số tiền đã huy động.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Thái cũng thừa nhận, để xảy ra việc như vậy trường cũng có một phần lỗi. Do trường thông tin việc trả lại số tiền đã huy động đến cha mẹ học sinh chậm, đã khiến các phụ huynh hiểu lầm.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành cho biết, sau khi phụ huynh phản ánh, phòng cũng đã nghe báo cáo sơ bộ từ phía trường. Theo vị lãnh đạo này, việc nhà trường chậm trễ thông tin đến phụ huynh học sinh đã dẫn tới hiểu lầm không đáng có, trường cũng cần phải rút kinh nghiệm.