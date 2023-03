Vụ tham ô tài sản trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng: “Rút ruột” 136 tỷ

Thông tin mới nhất vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, ngày 3/3, Thiếu tá Nguyễn Kim Trung, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Huỳnh Như (SN 1987, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Thị Huỳnh Như tại cơ quan công an.

Phạm Thị Huỳnh Như được biết đến là người phụ nữ đã dùng “thủ thuật” để gặp gỡ Lâm Thị Hồng Tâm – Thủ quỹ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, sau đó dựng lên màn kịch “hùn vốn” để chiếm đoạt từ Tâm số tiền hàng chục tỷ đồng…

Theo Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng, Như trước đây từng làm dịch vụ môi giới bất động sản và nhân viên spa.

Bước đầu, Cơ quan Công an đã xác định người đàn ông tên Hùng là L.T.Hùng, người quen của Như. Hùng có làm ăn tại Lào như đã giới thiệu tại buổi gặp mặt, nhưng không nhắn tin Zalo rủ Tâm hùn hạp tiền để buôn gỗ. Còn N.K.D là cháu của Như, được Như mượn nhờ tài khoản để thực hiện giao dịch làm ăn với các đối tác. Cả hai đều không biết và không tham gia thực hiện hành vi lừa đảo với Như.

Như khai nhận sau buổi gặp mặt đầu năm 2021, biết Lâm Thị Hồng Tâm là thủ quỹ của Đại học Bách khoa và nắm giữ số tiền lớn nên Như mới nảy sinh ý định lừa đảo.

Để thực hiện toan tính này, Như mua sim rác, lập tài khoản Zalo lấy tên và hình đại diện là L.T.Hùng và một số tài khoản Zalo khác. Tiếp đó, Như mạo danh Hùng thăm hỏi, rủ rê Tâm góp vốn làm ăn.

Như cố ý chỉ nhắn tin trao đổi công việc qua Zalo chứ không gọi điện, không gặp nhau trực tiếp. Tuy vậy, với “mồi nhử” là lợi nhuận 100 triệu đồng từ việc góp vốn mua bán lô gỗ đầu tiên, Như đã khiến Tâm “sập bẫy”.

Sau đó, đối tượng tiếp tục sử dụng chiêu thức khá phổ biến của các đối tượng lừa đảo qua mạng, bịa ra chuyện Hùng thắng bạc tương đương 90 tỷ đồng ở Malaysia để dẫn dắt, dụ dỗ nhằm bòn sạch tiền của Lâm Thị Hồng Tâm, khiến Tâm phải bán cả nhà, cầm cố tài sản lấy tiền chuyển vào tài khoản N.K.D theo dẫn dụ của kẻ lừa đảo. Số tiền chiếm đoạt được từ Lâm Thị Hồng Tâm, Như đã sử dụng để mua nhiều lô đất, mua ô tô sang để đi lại và tiêu xài cá nhân.

Với hành vi này, Phạm Thị Huỳnh Như đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thiếu tá Nguyễn Kim Trung cho biết đến nay, cùng với quá trình điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế tập trung xác minh, kê biên, thu hồi tài sản, ngăn chặn đối tượng tẩu tán.

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đoàn Quang Vinh

Theo đó, Cơ quan điều tra đã phong tỏa giao dịch, kê biên số tài sản trị giá trị giá trên 25 tỷ đồng từ Phạm Thị Huỳnh Như và nhiều bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm, tiền trong tài khoản ngân hàng trị giá hàng chục tỷ đồng từ các bị can khác. Tổng số tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ lên đến hơn 100 tỷ đồng trên tổng số 136 tỷ đồng mà các đối tượng đã “rút ruột” từ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

“Có thể nói, kết quả thu hồi, kê biên tài sản trong vụ việc nêu trên được xem là có giá trị lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Thiếu tá Nguyễn Kim Trung khẳng định.

Đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố tổng cộng 4 bị can liên quan đến vụ án này. Ngoài Như và Tâm còn có 2 bị can khác gồm: Hoàng Quang Huy (SN 1989; trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Trường ĐH Bách khoa) - bị khởi tố về tội tham ô tài sản và Đoàn Quang Vinh (SN 1962; trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.