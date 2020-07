Hải Dương: Triệt xóa tụ điểm ma túy “cha truyền con nối”, thu nhiều súng

(Kiến Thức) - Công an huyện Gia Lộc vừa triệt xóa tụ điểm ma túy phức tạp của hai chị em ruột tại thị trấn Gia Lộc, thu nhiều vũ khí nóng. Đáng chú ý, bố đẻ của các đối tượng này cũng từng có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy.

Triệt phá ổ ma túy, thu nhiều vũ khí nóng



Sáng 29/7, Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa tụ điểm ma túy phức tạp do Đoàn Văn Linh (SN 1989, trú tại khu 6, thị trấn Gia Lộc cầm đầu. Cơ quan công an đã bắt giữ Đoàn Văn Linh cùng chị gái là Đoàn Thị Cúc (SN 1983) và thu giữ nhiều súng, vũ khí nóng trong quá trình khám xét.

Thông tin ban đầu về vụ án, vào khoảng 11h50 ngày 28/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Công an huyện Gia Lộc đã tổ chức nhiều mũi trinh sát, tiếp cận bắt quả tang Đoàn Thị Cúc khi đối tượng này đang ở trong nhà, đưa ma túy qua khe cửa để bán 2 gói heroin cho hai đối tượng quê ở Thanh Miện và Gia Lộc.

Ngôi nhà nơi các đối tượng dùng để mua, bán ma túy.

Một mũi trinh sát khác đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Văn Linh để làm rõ các nội dung có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng với Đoàn Thị Cúc.

Khám xét khẩn cấp trên người và tại nhà đối tượng Linh và Cúc, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 61 gói giấy nhỏ màu trắng, 32 túi nilon nhỏ màu trắng đều chứa ma túy với tổng trọng lượng 39,053 g ma túy.

Đoàn Thị Cúc tại cơ quan công an.

Lực lượng công an cũng thu giữ 1 khẩu súng hơi tự chế bắn đạn chì, 1 khẩu súng tự chế bắn đạn bi, một khẩu súng tự chế màu đen có báng gỗ, 1 khẩu súng tự chế dạng côn xoay, bên trong có hai viên đạn kim loại tự chế, 2 kiếm, 1 thanh giáo nhọn và cũng nhiều đạn tự chế, đạn bi.

Tại cơ quan công an, Linh và Cúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

>>> Clip vũ khí nóng thu giữ tại nhà đối tượng Linh, Cúc:

“Cha truyền, con nối”

Để triệt phá tụ điểm ma túy trên, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Gia Lộc xác định tại khu 6, thị trấn Gia Lộc nổi lên tụ điểm có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Cầm đầu là đối tượng Đoàn Văn Linh và chị gái là Đoàn Thị Cúc.

Linh và Cúc đã cấu kết, móc nối với các đối tượng trong tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng để mua ma túy (heroin và ma túy đá) với số lượng lớn, về chia nhỏ, trực tiếp bán cho các con nghiện tại huyện Gia Lộc và các địa bàn lân cận như huyện Ninh Giang, Thanh Miện, TP Hải Dương với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Khám xét nhà các đối tượng, lực lượng công an phát hiện nhiều vũ khí nóng.

Đáng chú ý, địa điểm này thời gian trước từng nổi cộm là tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Đoàn Văn Minh (SN 1960 cầm đầu). Minh cũng chính là bố đẻ của Đoàn Văn Linh.

Đoàn Văn Minh là đối tượng nghiện ma túy, đã từng bị công an nhiều lần bắt giữ. Minh có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, 1 tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy… Năm 2018, sau khi ra trại, Đoàn Văn Minh trở về địa phương và chết sau đó.

Không rút ra bài học từ cha mình, Đoàn Văn Linh lại “nối nghiệp” cha bước chân vào con đường tội lỗi. Linh cũng là đối tượng nghiện ma túy, có một tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2014, Linh bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, trong quá trình bắt giữ, Linh đã tiêu hủy tang vật bằng cách ném ma túy vào chậu nước. Sau khi ra trại, Linh trở về địa phương và tiếp tục mua bán ma túy.

Các loại súng tự chế. Các phong bì chứa ma túy cùng tang vật vụ án.

Để đối phó với lực lượng công an, nhà ở của Linh được lắp đặt, che chắn toàn bộ xung quanh nhà bằng hệ thống khung sắt cứng cùng hệ thống camera giám sát, báo động từ xa. Linh và Cúc trực tiếp ngồi trong nhà đưa ma túy và nhận tiền qua khe cửa nhỏ.

Ngoài ra, Linh còn chuẩn bị cất giữ tại nơi ở nhiều vũ khí nóng như các loại súng tự chế, kiếm, giáo, mác… nhằm chống trả khi bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Tuy nhiên, với quyết tâm triệt phá tụ điểm ma túy trên, đảm bảo an ninh trật tự, bình yên trong nhân dân, Công an huyện Gia Lộc đã đấu tranh, triệt xóa thành công, bắt giữ các đối tượng liên quan, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án.

Hiện Công an huyện Gia Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.