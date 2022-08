Hải Dương: Toàn cảnh vụ anh đâm chết em ruột vì bị tắt nhạc

Ngày 11/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Huân (SN 1985, thường trú tại thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội, tạm trú tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, Hải Dương) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Phan Văn H., sinh năm 1987 (em ruột của Huân).

Phan Văn Huân tại cơ quan công an.

Khoảng 22h ngày 30/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo về vụ xô xát nghiêm trọng xảy ra tại thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách, Hải Dương) dẫn đến hậu quả một người tử vong. Nạn nhân là anh Phan Văn H. và hung thủ là Phan Văn Huân.

Kết quả điều tra cho thấy, Phan Văn Huân làm nghề lái xe, có hộ khẩu thường trú tại thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh (Hà Nội). Sau khi ly dị, Huân đưa con về sống với mẹ đẻ tại thôn Lấu Khê. Em trai Huân là Phan Văn H., mới đi lao động tại Đài Loan về cách đó khoảng 1 tuần. Do đang làm nhà nên anh H. cũng dọn về ở cùng với mẹ.

Ngày 30/7, Huân tranh thủ về thăm mẹ và các con. Khoảng 21h cùng ngày, sau khi đi ra ngoài uống bia, anh H. được bạn chở về nhà. Thấy anh trai bật nhạc, anh H. đòi tắt, sau đó hai bên xảy ra xô xát. Huân đã dùng dao tự chế và kéo đâm liên tiếp vào người làm anh H. gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Huân vứt chiếc kéo dính máu vào vườn nhà hàng xóm rồi cầm theo con dao tự chế đến Công an xã Hiệp Cát đầu thú.

Mặc dù được người thân và hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng anh H. đã tử vong do mất máu cấp trước khi nhập viện.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh H. có tổng cộng 9 vết thương ở đầu, lưng, ngực và bụng, trong đó có 1 vết thương ở ngực trái làm đứt xương sườn, thấu tim và 1 vết thương vùng lưng phải, thấu thận.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ…

