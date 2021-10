Anh giết em gái ở Thái Bình: Khi tấc đất dứt tình máu mủ

Anh giết em gái ở Thái Bình: Ngày 28/10, do mâu thuẫn từ lâu về việc tranh chấp căn nhà bố mẹ đang ở, chị Đ.Q.T (34 tuổi, trú Khu tái định cư Phú Xuân (TP Thái Bình) mới sinh con được vài tháng bị Đỗ Trường Giang (37 tuổi, anh trai chị T.) bóp cổ đến chết. Anh chồng sát hại em dâu và cháu đang mang thai ở Thanh Hoá: Xuất phát từ mâu thuẫn đất đai, ngày 27/10, Phạm Khắc Tiến (SN 1955, trú huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá) mang theo dao xông vào chém bà M.T.N. (SN 1964 - là em dâu Tiến) và chị L.T.P. (SN 1990 - con dâu bà N, cùng trú tại địa phương) khiến cả 2 tử vong. Mâu thuẫn đất đai, nghịch tử chém bố và anh trai: Ngày 20/10, sau khi uống rượu, Đặng Kim Đương (SN 1995, trú huyện Văn Yên, Yên Bái) đã dùng dao chém anh trai Đặng Kim Huân (SN 1993) bị thương, người bố là ông Đặng Nho Chu (SN 1966) thấy vậy lao vào vật lộn, xô xát với Đương. Hậu quả khiến cả 3 người bị thương nặng. Chém anh họ vì mâu thuẫn đất đai: Chiều 30/9, Nguyễn Đức Đàm (35 tuổi, trú TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) phản đối việc cậu ruột lấy đất hứa cho mình để phân chia lại, nên hắn với con trai của cậu ruột là anh Huỳnh Ngọc Khánh (41 tuổi, trú cùng địa phương) cãi vã. Đầm dùng rựa chém trọng thương anh Khánh. Tranh giành đất thừa kế, sát hại em trai 3 tuổi: Mâu thuẫn với bố trong việc phân chia đất thừa kế, ngày 4/5, Vàng Seo Vềnh (SN 2001,trú huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã nhẫn tâm sát hại em trai mới 3 tuổi rồi mang vào rừng phi tang. Mâu thuẫn đất đai, chém cả mẹ, em trai và anh rể: Mâu thuẫn trong phân chia đất đai, ngày 29/3, Hoàng Văn Duy (SN 1989, ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã dùng dao chém em trai ruột là H.V.T. (SN 1991), mẹ đẻ là bà Đ.T.Q. (SN 1960) và anh rể V.N.H. (SN 1976) trọng thương. Vì chuyện đất đai, anh xuống tay tàn độc với em trai: Ngày 21/1, sau đôi ba chén rượu giữa Trần Đức Thân (SN 1968, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và em ruột là Trần Đức Th. (SN 1971) xảy ra mâu thuẫn liên quan đến đất đai. Bực tức, Thân đánh chết em trai tại chỗ. (Ảnh minh họa) Em chém chết anh do mâu thuẫn đất đai: Do tranh chấp đất đai, ngày 24/12/2020, Nguyễn Hoàng Mộc (41 tuổi; ngụ huyện Đầm Dơi, Cà Mau) đã chém tử vong ông Nguyễn Hoàng Đơ (57 tuổi, anh ruột của Mộc). Được biết, đối tượng có tiền sử bệnh động kinh. >>> Xem thêm video: Do mâu thuẫn gia đình chồng đánh vợ tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

