Hải Dương: Thẳng thắn chỉ nhiều tồn tại Phố đi bộ – chợ đêm Bạch Đằng

Mới đây, UBND TP Hải Dương đã họp rút kinh nghiệm tổ chức tuyến phố đi bộ, chợ đêm khu vực đường Bạch Đằng.



Theo UBND TP Hải Dương, trong 3 ngày tổ chức khai trương tuyến phố đi bộ - chợ đêm đầu tiên của tỉnh Hải Dương diễn ra từ ngày 28/4 - 30/4/2023 đã có khoảng trên 60.000 lượt người dân, du khách tham dự các hoạt động tại tuyến phố đi bộ.

Phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng nhìn từ trên cao.

Có hiện tượng trà trộn bán hàng, tranh giành khách

Đại diện UBND TP Hải Dương cho biết, trong 3 ngày tổ chức khai trương tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng đã đạt được nhiều kết quả.

Cụ thể, các gian hàng kinh doanh tại tuyến phố đi bộ đa dạng chủng loại, chất lượng hàng hóa đảm bảo, không có hiện tượng ép giá du khách; Công tác an ninh trật tự được đảm bảo, không có hiện tượng xô sát đánh nhau; không tắc đường hay xảy ra tai nạn giao thông, người dân đi lại được thuận tiện; không có hiện tượng lợi dụng đông người trộm cắp, móc túi và các tệ nạn xã hội khác.

Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật thu hút đông đảo người dân.

Các hoạt động văn hoá nghệ thuật diễn ra sôi động thu hút đông đảo người dân và du khách với các chương trình đa dạng, đầy màu sắc với những nhóm nhảy đường phố, các câu lạc bộ tham gia. Các trò chơi dân gian, các hoạt động trải nghiệm được tổ chức khoa học phù hợp; Chương trình văn nghệ khai trương đặc sắc sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng tạo nên không gian nghệ thuật với chủ để “Tinh hoa hội tụ - Bừng sáng Thành Đông” để lại dấu ấn sâu đậm với người dân thành phố và du khách đến tham dự.

Tuy nhiên, UBND TP Hải Dương cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Theo đó, về hoạt động kinh doanh, thương mại, có tình trạng một số gian hàng không đăng ký, hàng hoá trôi nổi không được kiểm soát tranh thủ vào bán tại tuyến phố đi bộ, có hiện tượng tranh khách, tranh vị trí gây mất trật tự.

Nguyên nhân là từ 14-15h có từ 30-40 xe ô tô từ nhiều tỉnh, thành di chuyển vào nhà thi đấu, trung tâm hành chính công, đài truyền hình tỉnh đỗ tại đây sắp xếp hàng vào các xe đẩy chờ đến khi phố đi bộ hoạt động thì tràn ra bán bán hàng gây mất mỹ quan cũng như không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân và du khách.

Tuy nhiên, ý thức của một bộ phận người dân chưa cao khi dẫm đạp lên khu vực trồng hoa, thảm cỏ.

Công tác phối hợp quản lý, xử lý tình trạng hàng hoá trôi nổi không rõ nguồn gốc kinh doanh tại phố đi bộ còn gặp nhiều khó khăn do phạm vi hoạt động phố đi bộ khá rộng, lực lượng tuần tra mỏng. Trong khi đó, các hộ kinh doanh trôi nổi ẩn nấp xung quanh tuyến phố đi bộ lợi dụng các điểm không có lực lượng chốt là nhấc rào, trèo rào tràn vào phố đi bộ bán hàng.

Bên cạnh đó, công tác trực tại các chốt chưa đảm bảo nhất là khu vực do phường Lê Thanh Nghị đảm nhận có hiện tượng rào được dựng nhưng không có lực lượng trực đã xẩy ra tình trạng dân, người bán hàng rong tháo rào đi vào khu vực tổ chức.

Thậm chí làm gãy dải phân cách đường.

Xuất hiện hiện tượng các bãi gửi xe tự phát hoạt động tràn lan thu phí cao hơn nhiều so với quy định, lực lượng chức năng chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời gây mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông tạo bức xúc với người dân khi gửi xe.

Đáng chú ý, ý thức người dân tham gia hoạt động chưa cao vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi, dẫm đạp lên cây xanh, thảm cỏ, phá hoại vòi nước nhà vệ sinh công cộng. Cắt, làm gẫy thanh chắn dải phân cách đường Bạch Đằng...

Chương trình ánh sáng nghệ thuật ấn tượng, để lại dấu ấn sâu đậm với người dân và du khách. Tuy nhiên, do kinh phí tổ chức hạn hẹp nên một số tiết mục chuẩn bị chưa chu đáo. Đôi khi còn gặp trục trặc về âm thanh. Hệ thống chiếu sáng tại một số điểm ở đường Chương Dương, Tôn Đức Thắng còn thiếu và yếu, ảnh hưởng tới việc tổ chức các hoạt động. Hiện đơn vị tổ chức sự kiện đã tháo dỡ hệ thống âm thanh, ánh sáng phụ trợ cho trình chiếu laser nên sẽ gây khó khăn trong việc thu hút người dân.

Tăng cường kiểm tra, chấm dứt tình trạng trông giữ xe trái phép

Đại diện UBND TP Hải Dương cho biết, để tiếp tục duy trì có hiệu quả Phố đi bộ - Chợ đêm khu vực đường Bạch Đằng, TP Hải Dương sẽ nâng cao trách nhiệm thực thi trực chốt do UBND các phường phụ trách.

Duy trì việc phân luồng từ xa của Công an thành phố để tạo thói quen khi tham gia giao thông của nhân dân. Đội Kiểm tra Quy tắc thành phố phối hợp với lực lượng các phường Trần Hưng Đạo, Hải Tân, Quang Trung, Phạm Ngũ Lão tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý chấm dứt tình trạng trông giữ xe trái phép gây mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông.

Nhắc nhở các đơn vị, hộ kinh doanh bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện niêm yết giá, bổ sung bình cứu hỏa. Khuyến khích các đơn vị bổ sung danh mục hàng hóa nhằm tăng tính đa dạng, thêm một số gian hàng đồ chơi trẻ em…Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý các tình huống về an ninh trật tự, an toàn điện, phòng chống cháy nổ và đuối nước, xử lý các hộ bán hàng trôi nổi trong phố đi bộ.

Đồng thời, thường xuyên đổi mới các chương trình văn hóa nghệ thuật, mời các đoàn nghệ thuật đường phố tại một số địa phương (Hà Nội, Hải Phòng...) về giao lưu biểu diễn tăng tính hấp dẫn đối với người dân đến với tuyến phố đi bộ. Nghiên cứu một số điểm trên tuyến phố đề xuất cho phép cải tạo, lắp dựng một số mô hình tạo điểm nhấn, điểm check in cho người dân đặc biệt tầng lớp trẻ những người có xu hướng thích chụp ảnh, check in.

Tuyến phố đi bộ, chợ đêm tại thành phố Hải Dương chính thức khai trương vào tối 28/4. Đây là phố đi bộ - chợ đêm đầu tiên tại Hải Dương, dài 1,6km, hoạt động từ 16h thứ bảy và chủ nhật hàng tuần với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Phố đi bộ - chợ đêm đầu tiên ở Hải Dương sử dụng toàn bộ quảng trường Thống Nhất, 1/2 đường Bạch Đằng và 1/2 đường Bùi Thị Xuân phía giáp sông Bạch Đằng, đường Chương Dương và cầu Hồng Quang. Tuyến phố được chia làm 4 phân khu, được đặt tên theo bộ tứ linh long, lân, quy, phụng với biểu tượng về những danh nhân kiệt xuất tiêu biểu gắn với xứ Đông. Các phân khu có tổng 50 gian hàng, bày bán các sản phẩm truyền thống, đặc trưng vùng miền và ẩm thực đường phố. Toàn tuyến có 3 vị trí biểu diễn nghệ thuật, 1 khu vực hoạt động ngoài trời và phố đọc sách tại đường Bạch Đằng, Chương Dương, Tôn Đức Thắng. Phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng là dự án được tổ chức theo hình thức xã hội hóa, với sự tham gia của doanh nghiệp tổ chức các tuyến du lịch kết nối thành phố Hải Dương với các danh thắng, di tích trong tỉnh. Phố đi bộ - chợ đêm Bạch Đằng được duy trì tổ chức vào các thứ bảy và chủ nhật hàng tuần với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Hàng tháng, sân khấu quảng trường Thống Nhất sẽ có hai buổi biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn.