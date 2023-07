Hải Dương: Nữ sinh lớp 11 đi xin việc, bị gã trai đe dọa, hiếp dâm

Ngày 11/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đình Trung (sinh năm 1989, trú tại thôn Phù Tải 2, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện) để điều tra, xử lý về hành vi Hiếp dâm.



Trung là nghi phạm đã sử dụng hung khí đe dọa, khống chế và xâm hại một nữ sinh lớp 11.

Đối tượng Nguyễn Đình Trung

Thông tin vụ việc, sáng ngày 30/6, cháu T.M (17 tuổi, trú tại huyện Ninh Giang) đi nộp hồ sơ xin làm lao động thời vụ tại Công ty TNHH GFT Unique Việt Nam (trụ sở tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện).

Do hồ sơ chưa hoàn thiện nên M không được nhận vào làm việc. Khi cháu M ra cổng công ty ngồi chờ người thân đến đón, một nam thanh niên đang ngồi uống nước gần đó đã nhận lời chở cháu M về nhà.

Tuy nhiên, thay vì chở cháu M về nhà, đối tượng này đã chở thẳng M về nhà trọ của mình ở thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, dùng dao đe dọa, khống chế và xâm hại cháu. Sau khi giở trò đồi bại, đến khoảng 17h00 cùng ngày đối tượng này nhờ người đưa M quay lại cổng Công ty GFT Unique.

Thời điểm đó, gia đình M đang đi tìm con và gặp M ở khu vực cổng Công ty GFT Unique trong tình trạng hoảng loạn. Nghe con kể lại việc bị một nam thanh niên không quen biết xâm hại, gia đình cháu M đã đến Công an xã Thanh Giang trình báo sự việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện đã phối hợp với Công an xã Thanh Giang khẩn trương tập trung xác minh làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Đình Trung (tên gọi khác là Nguyễn Đình Chung), sinh năm 1989, trú tại thôn Phù Tải 2, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện.

Tại cơ quan Công an, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đây là đối tượng đã có 5 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vừa mãn hạn tù trở về địa phương cuối năm 2022, hiện không có nghề nghiệp ổn định.

