Hải Dương: Khởi tố đối tượng người Trung Quốc mua hóa đơn khống

Ngày 7/11, Công an huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) thông tin, trước đó 2 ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Zhong Dong Liang (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc, hiện tạm trú tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”. Các Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng phê chuẩn theo luật định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đọc lệnh bắt tạm giam Zhong Dong Liang

Theo tài liệu điều tra, năm 2020, Zhong Dong Liang mở xưởng và thuê người gia công nguyên liệu sản xuất giầy da để xuất bán cho công ty TNHH ZEDONG , địa chỉ tại thôn Độc Lập, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Công ty TNHH VICTORY SPORTING GOODS Việt Nam, địa chỉ tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Do Zhong Dong Liang chỉ mở xưởng gia công nguyên liệu sản xuất giầy da mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp nên không thể xuất hóa đơn khi bán hàng đúng theo quy định.

Với mục đích tìm cách xuất hóa đơn khống để bán được hàng, Zhong Dong Liang đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Học (sinh năm 1976, thôn Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang làm chủ và điều hành công ty TNHH gia công và thương mại Đông Hưng và công ty TNHH cung ứng vật tư ngành giầy da Phúc Tiến để mua hoá đơn không kèm theo hàng hóa dịch vụ của các công ty do Học làm chủ (hóa đơn khống).

Sau đó, từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023, Zhong Dong Liang đã mua của Nguyễn Văn Học tổng số 40 hoá đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền thanh toán trên hoá đơn là hơn 11 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.