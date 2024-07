Bình Dương: Khởi tố nhóm người mua, bán trái phép hóa đơn

Ba người bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoài Nhân (24 tuổi), Đặng Trâm Anh (31 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Ngà (28 tuổi, cùng trú Bình Phước).



Cả ba người này đều bị Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, tháng 11/2023, biết được một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhu cầu cần mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa việc kê khai hàng hóa.

Nhân, Trâm Anh và Ngà đã cấu kết rồi liên hệ với Dương Thanh Thủy (39 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Dương) thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá dao động từ 6.5% đến 9% tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Từ trái qua, Nguyễn Thị Thu Ngà và Nguyễn Hoài Nhân tại cơ quan Công an.

Đặng Trâm Anh tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 2/5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy.