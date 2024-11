Ông Nguyễn Đình Việt được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Sáng 7/11, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 25 HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Nguyễn Đình Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La với số phiếu tuyệt đối. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Sơn La đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sơn La do cấp trên điều động, nhận nhiệm vụ công tác khác; bầu Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đặng Trọng Cường - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Ông Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Việt. Ảnh Báo Sơn La

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 25 cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La do được cấp có thẩm quyền phân công nhiệm vụ khác; bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đình Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Ông Nguyễn Đình Việt sinh năm 1977, tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Thương mại, Quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi điều động lên Sơn La, ông Nguyễn Đình Việt giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV.

Ngày 1/11 vừa qua, ông Nguyễn Đình Việt được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Trước khi làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Nguyễn Đình Việt từng làm chuyên viên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; chuyên viên Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội; Trưởng phòng, thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế rồi Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu trước HĐND tỉnh, ông Nguyễn Đình Việt khẳng định sẽ không ngừng học hỏi, tận tâm, tận lực, phát huy cao nhất những kiến thức, khả năng, kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.