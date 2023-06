Thanh Hóa: Lập hàng chục công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 10/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Theo Quyết định, 5 đối tượng bị bắt giữ đều ở thành phố Thanh Hóa, gồm: Nguyễn Dụng Huyền (sinh năm 1990, ở khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ); Lê Thị Hoa (sinh năm 1967, ở phường Lam Sơn); Đặng Nguyệt Minh (sinh năm 1982, ở phường Đông Sơn); Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989) và Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1982), ở phường Phú Sơn.



Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 16 USB Token chữ ký số của 16 công ty; 3 con dấu của 3 công ty; 4 dấu tên giám đốc, 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, nhiều hợp đồng kinh tế “khống” và một số tài liệu khác có liên quan đến hành vi bán trái phép hóa đơn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại & Vận tải Hải Phong (Công ty Hải Phong) đăng ký hoạt động từ ngày 30/3/2022, có địa chỉ tại Tổ dân phố 4, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, do Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1989 ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn) đứng ra thành lập. Tuy nhiên, qua xác minh Công ty Hải Phong không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Công ty không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ….

Các đối tượng: Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên đã đứng ra điều hành Công ty và tìm cách bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp “ma” trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo, với giá giao động từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng điều hành Công ty Hải Phong đã mua hóa đơn đầu vào khống (không có hàng hóa kèm theo) với số lượng rất lớn từ nhiều công ty khác nhau trên địa bàn tỉnh. Sau đó, Công ty đã xuất khống tổng cộng 580 hóa đơn với tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên còn khai báo trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lập khống 4 công ty và trực tiếp làm kế toán thuế cho 12 công ty có hoạt động kinh doanh thực tế với mục đích mua bán hóa đơn qua lại giữa các công ty, hợp thức hóa hóa đơn chứng từ làm giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp để thu lời bất chính với số tiền lớn.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, ngày 16/5 vừa qua, theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án và 8 bị can trong chuyên án mua hóa đơn, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng.

Ngày 15/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng;” “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội và một số công ty, đơn vị có liên quan; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 đối tượng.