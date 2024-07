Hải Dương: Hơn 800m2 đất trồng lúa bị san lấp, chính quyền quyết liệt xử lý

Mới đây, người dân xã An Thượng (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã phản ánh đến báo Tri thức và Cuộc sống về việc một diện tích lớn đất trồng lúa tại khu vực thôn Trà Tân bị san lấp mặt bằng trái phép.



Ghi nhận của PV, phản ánh trên của người dân là có cơ sở. Tại khu vực diện tích đất trồng lúa nằm gần chùa Trà Tân đã bị san gạt mặt bằng, đổ cát gạch vỡ, khoảng hơn 800 m2. Diện tích này trước đây là vườn trồng cây thanh long của người dân, nhưng thời gian gần đây đã bị san lấp dẫn đến thay đổi hiện trạng.

Diện tích đất trồng lúa bị san gạt trái phép.

Đại diện UBND xã An Thượng cho biết, ngày 26/7, UBND xã An Thượng đã lập biên bản đối với ông Nguyễn Văn Tưởng, Trưởng thôn Trà Tân về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại thôn Trà Tân.

Tại thời điểm kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính, ông Tưởng đã cho máy xúc san gạt mặt bằng trên diện tích trồng lúa (trước đây là vườn trồng cây thanh long) tại thửa đất số 701, tờ bản đồ số 3 với tổng diện tích là 818m2 tại thôn Trà Tân.

Theo đại diện UBND xã An Thượng, ông Tưởng và đội thợ thi công đã dừng việc thi công, nhưng chưa thực hiện việc hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của đất.

Do đó, UBND xã An Thượng đã ra thông báo số 11 ngày 26/7 yêu cầu ông Nguyễn Văn Tưởng phải thực hiện theo đúng nội dung biên bản vi phạm hành chính mà ông Tưởng đã công nhận hành vi sai phạm, tiến hành thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

Theo UBND xã An Thượng, do diện tích đất trên là đất trồng lúa nên việc tự ý san gạt làm mặt bằng đều vi phạm trong lĩnh vực đất đai. UBND xã An Thượng yêu cầu ông Tưởng không được tự ý san gạt mặt bằng khu vực trên. Nếu cố tình vi phạm UBND xã sẽ thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

UBND xã An Thượng yêu cầu hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

Lãnh đạo UBND xã An Thượng cũng giao công chức địa chính, môi trường; nông nghiệp thủy lợi, giao thông nông thôn kiểm tra và tham mưu việc xử lý vi phạm nếu tiếp tục tái diễn. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chi bộ thôn Trà Tân giám sát, tuyên truyền vận động đối với ông Tưởng không được tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm về đất đai nêu trên. Nếu cố tình vi phạm, ông Tưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tưởng, Trưởng thôn Trà Tân cho biết, diện tích đất trên trước là đất nông nghiệp, sau đó chuyển đổi cho người dân trồng thanh long.

“Thời gian qua, người dân bỏ hoang nên thôn san gạt để đổ nhờ gạch để phục vụ việc làm đường. Hiện thôn đang có chiến dịch mở đường thôn, xóm. Tuy nhiên, sau khi san gạt, nhận thấy hành vi trên là vi phạm trong lĩnh vực đất đai, thực hiện chỉ đạo của UBND xã An Thượng, chúng tôi đang tiến hành xúc đi để trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, thời gian gần đây mưa lớn nên chúng tôi chưa xúc đi được”, ông Tưởng cho biết.

