Bắt tạm giam nữ Giám đốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1983, đăng ký thường trú tại phố Trung Nhì, phường Tân Thành, TP Ninh Bình; chỗ ở hiện tại ở phố Đông Phong, phường Nam Bình, TP Ninh Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Hải Yến tại cơ quan Công an.

Qua trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã có căn cứ, tài liệu xác định: Từ tháng 11/2021, Nguyễn Thị Hải Yến thành lập Công ty TNHH đào tạo và thương mại quốc tế Korea Skybay, có địa chỉ tại đường Lý Nhân Tông, phố Đông Phong, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình do Yến trực tiếp làm Giám đốc với ngành nghề kinh doanh của Công ty là dịch vụ hỗ trợ giáo dục (đào tạo tiếng Hàn).

Mặc dù Công ty không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng do cần tiền chi tiêu nên Nguyễn Thị Hải Yến đã đưa ra các thông tin gian dối về việc Yến và Công ty của Yến có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.. do đó nhiều người dân đã tin tưởng, đăng ký đi xuất khẩu lao động và nộp tiền đặt cọc cho Nguyễn Thị Hải Yến…

Kết quả, từ ngày 26/12/2022 đến ngày 28/10/2023, Nguyễn Thị Hải Yến đã thu của 18 người ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau với số tiền 680 triệu đồng. Sau khi nhận tiền đặt cọc, Yến không làm thủ tục gì, cũng không đưa được trường hợp nào đi xuất khẩu lao động, đồng thời sử dụng hết số tiền đó vào mục đích cá nhân và không có khả năng trả lại tiền cho bị hại.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị những ai bị Nguyễn Thị Hải Yến chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự liên hệ với đồng chí Nguyễn Văn Huyền (SĐT: 0911192157), Điều tra viên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để giải quyết.