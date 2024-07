Mưa lũ triền miên, đường hóa thành sông ở vùng “rốn lũ” Hà Nội

Suốt nhiều ngày qua, nước lũ các sông dâng cao, bủa vây khiến cả xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội) chìm trong biển nước, xóm nhỏ biến thành ốc đảo. Được biết, xóm Bến Vôi là một trong những khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng nếu có mưa lớn. Do đó, trước mỗi mùa mưa, người dân và chính quyền địa phương đều chuẩn bị các phương án để đối phó. Do ảnh hưởng của bão số 2, mực nước sông Tích lên cao khiến con đường dẫn vào xóm Bến Vôi, ngập chìm trong nước. Con đường bê tông dẫn vào khu vực này ngập sâu khoảng 0,4m, đoạn cuối xóm lên đến hơn 0,5m Đời sống sinh hoạt cũng như việc di chuyển của người dân ở khu vực bị đảo lộn, gặp nhiều khó khăn. Tranh thủ đợt ngập, nhiều phụ huynh đã cho con ra khu vực tập bơi. Các hoạt động của trẻ luôn được phụ huynh theo dõi, giám sát kỹ. Để đảm bảo an toàn, người dân chỉ có thể di chuyển vào ban ngày, tránh đi lại vào đêm. Cấn Hạ, còn được người dân địa phương gọi bằng tên gọi xóm Bến Vôi. Đây vốn là một vùng đất trũng sát bên sông Tích chảy qua địa phận huyện Quốc Oai, Hà Nội. Tối 23/7, trận mưa lớn kéo dài đã khiến cho một lượng lớn nước tích lại và biến khu vực này trở thành... ốc đảo. Đoạn đường bê tông đi vào xóm cũng dần bám rêu, trơn trượt sau nhiều ngày chìm trong nước. Trước đó, mặt đường tỉnh lộ 421B, đoạn qua xã Cấn Hữu cũng bị nước lũ nhấn chìm. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, lực lượng chức năng huyện Quốc Oai đã bố trí phương án phân luồng từ xa, cử cán bộ chốt trực, cấm các phương tiện lưu thông qua địa điểm trên >>> Xem thêm video: Mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt nặng tại Quảng Ninh.

