Hải Dương: Hơn 70 tỷ ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19 ngay khi phát động

Sáng 28/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ phát động toàn dân ủng hộ xây dựng Quỹ vaccine phòng COVID-19 của tỉnh. Theo đó, mỗi người dân, với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng có thể đóng góp ủng hộ ít nhất 1 ngày lương, một khoản tiết kiệm chi tiêu trong tháng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi để dành kinh phí mua vaccine tiêm cho người làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình, đồng thời tham gia đóng góp ủng hộ quỹ chung của tỉnh. Các nhà hảo tâm là con em Hải Dương ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài có thể ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ngay sau khi phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có mặt đã ủng hộ 27,75 tỷ đồng. Cùng với 43 tỷ từ các doanh nghiệp, doanh nhân ủng hộ tinh thần mua vắc xin phòng COVID-19 trước đó, tính đến nay, tỉnh Hải Dương đã vận động được trên 70 tỷ đồng. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết, Hải Dương là tỉnh đi đầu trong cả nước hưởng ứng việc mua và tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân. Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 3 bùng phát tại tỉnh Hải Dương đầu năm nay, Hải Dương đã ghi nhận 726 ca mắc COVID-19, phải đóng cửa nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp để chống dịch, đợt dịch này đã gây thiệt hại rất nặng nề đến nền kinh tế của tỉnh và đến từng doanh nghiệp, người dân. Theo đánh giá của các nhà khoa học, Hải Dương vẫn đang là 1 trong 5 tỉnh thuộc nhóm những tỉnh “báo động đỏ” về nguy cơ lây lan dịch COVID-19 do nhiều nguyên nhân. Hải Dương có mật độ dân số đông, có nhiều tuyến quốc lộ đi qua địa bàn, tiếp giáp với nhiều tỉnh, thành phố. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 11.000 doanh nghiệp với khoảng 360.000 người lao động làm việc, trong đó có 11 khu công nghiệp đang hoạt động. Ảnh: Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Quang Phúc ủng hộ quỹ. Do vậy, công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với tỉnh có rất nhiều khó khăn. Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đang bùng phát hiện nay, Hải Dương đã ghi nhận trên 40 ca mắc COVID-19 và đang có nguy cơ cao vì tiếp giáp với hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang là những địa phương đang bùng phát dịch với virus biến chủng Ấn Độ. Trước tình hình đó, Hải Dương quyết tâm sẽ trở thành một trong những tỉnh đi đầu của cả nước đạt được miễn dịch cộng đồng nhờ tiêm vắc xin phòng COVID-19. Theo đó, phấn đấu ít nhất 50% dân số là người trưởng thành, tương đương với 1,3-1,4 triệu người phải được tiêm vắc xin. Để làm được điều này, tỉnh phải có khoảng 500 tỷ đồng. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, trong bối cảnh cạn kiệt nguồn lực do trải qua đợt dịch COVID-19 lần thứ 3 nên tỉnh Hải Dương rất mong muốn có được sự đồng hành của các doanh nghiệp, người dân để tỉnh sớm đạt được mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp sẽ chủ động trích kinh phí để tiêm vắc xin cho người lao động và ủng hộ một phần cho tỉnh mua vắc xin. Tỉnh cam kết sẽ sử dụng nguồn ủng hộ này một cách công khai, minh bạch, đúng mục đích. Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát ủng hộ 10 tỷ đồng Công ty New Land ủng hộ 3 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đại An ủng hộ 5 tỷ đồng. Ngân hàng ViettinBank ủng hộ 2 tỷ đồng. Công ty CP Tập đoàn Thành Công ủng hộ 2 tỷ đồng. Hội doanh nghiệp trẻ Hải Dương ủng hộ 200 triệu đồng. Văn phòng Tỉnh ủy ủng hộ 70 triệu đồng. Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương ủng hộ 20 triệu đồng. >>> Mời độc giả xem thêm video Bé gái 20 tháng tuổi mắc Covid-19. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

