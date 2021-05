Xử phạt 2 thanh, thiếu niên trèo tường vào khu cách ly thăm bạn gái

Ngày 28/5, Công an thị trấn Thuận Châu (Sơn La) đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị xử phạt hành chính với L.V.C (SN 2002) và L.V.T (SN 2004, cùng ở xã Púng Tra, Thuận Châu, Sơn La) vì có hành vi đột nhập trái phép vào khu cách ly.

L.V.C. và L.V.L. tại cơ quan Công an.

Cụ thể, vụ 2 thanh niên trèo tường vào khu cách ly thăm bạn gái xảy ra vào tối 26/5, hai nam thanh niên trên đi xe máy đến khu vực cách ly y tế người có nguy cơ mắc COVID-19 tại Trường Phổ Thông trung học - Trung học cơ sở nội trú huyện Thuận Châu. Cả 2 trèo tường vào trong để thăm bạn gái tên D (ở Chiềng Ngàm, Thuận Châu) - là F1 đang phải cách ly tại trung tâm.

Sau khi di chuyển đến khu vực nhà 3 tầng trong khu cách ly, hai nam thanh niên bị lực lượng bảo vệ phát hiện nên đã trèo tường ra ngoài và bỏ chạy nhưng bị Công an thị trấn Thuận Châu kịp thời tạm giữ.