Hải Dương: Đối tượng tàng trữ, mua bán hơn trăm tài khoản ngân hàng

Ngày 13/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp làm rõ đối tượng Vũ Văn Linh (SN 1997, ở Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh) tàng trữ, mua bán nhiều tài khoản ngân hàng trái phép.



Điều tra ban đầu, nhận thấy việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể đem lại thu nhập, Vũ Văn Linh đã đi mua, gom tài khoản ngân hàng của bạn bè, người thân cùng nhiều SIM điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các tài khoản để rao bán.

Đối tượng Linh cùng tang vật tại cơ quan Công an

Cuối tháng 11/2022, Linh tạo các tài khoản Facebook ảo tham gia vào các hội nhóm liên quan đến việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để tìm người mua.

Đến đầu tháng 12/2022, có một tài khoản nhắn tin qua Messenger cho Linh đặt vấn đề mua 70 tài khoản ngân hàng với giá 1.600.000 đồng/tài khoản bao gồm: sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), thông tin đăng nhập internet banking, thẻ ATM của tài khoản (gọi là “Bank quầy”) và 100 tài khoản đăng ký Online bao gồm: sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), thông tin đăng nhập internet banking (gọi là “Bank online”).

Đến ngày 9/12, Linh gom được 155 tài khoản ngân hàng, trong đó có 153 tài khoản ngân hàng của người khác, 2 tài khoản ngân hàng đăng ký bằng thông tin cá nhân của Linh. Linh ghi các thông tin đăng nhập Internet banking vào các mảnh giấy kèm với sim đăng ký tài khoản tương ứng để giao cho khách hàng.

Linh liên lạc với khách hàng thống nhất hẹn gặp nhau ở xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để giao dịch. Do toàn bộ số tài khoản ngân hàng của Linh chưa có thẻ ATM như thỏa thuận từ trước nên người này không lấy bỏ về trước.

Linh tiếp tục ở lại nhà hàng, khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kim Thành, Công an xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành) vào kiểm tra, phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên mời Linh về trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc Linh tự nguyện giao nộp 54 thẻ sim điện thoại và thông tin đăng nhập dịch vụ tài khoản ngân hàng trực tuyến (internetbanking) của 153 tài khoản.

Thượng úy Lưu Quang Dương, Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương cho biết, người dân không nên vì lợi ích trước mắt mà bán tài khoản ngân hàng cho các người khác, đề phòng trường hợp các đối tượng xấu lợi dung để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tống tiền, rửa tiền hoặc các hành vi phi pháp khác…Tùy theo tính chất mức độ, hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh báo lừa đảo đánh cắp thông tin khách hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng