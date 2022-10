Hải Dương: Bắt giữ đối tượng bán ma túy ngay tại nhà riêng

Ngày 13/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Úy (SN 1977, trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vũ Tuấn Úy.

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 11h15 ngày 10/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an xã Tân Việt, huyện Thanh Hà bắt quả tang Vũ Tuấn Úy đang có hành vi bán trái phép chất ma túy ngay tại nhà riêng ở thôn Cam Lộ, xã Tân Việt.

Khi bị phát hiện, Úy đang bán 0,048g ma túy dạng Methamphetamine cho Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1991, trú tại phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) với giá 300 nghìn đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Tuấn Úy, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3,798g Heroin; 16,78g ma túy tổng hợp; 1 cân điện tử dùng để chia nhỏ ma túy và 2 vật dạng súng hơi.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

