Hai đối tượng tham gia vận chuyển hàng chục nghìn tỷ qua biên giới

Ngày 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hai bị can bị truy nã gồm Đàm Thị Dung (SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) và Lê Đức Đông (SN 1978, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vừa ra đầu thú liên quan tới đường dây vận chuyển hàng chục nghìn tỷ qua biên giới.

Đối tượng Lê Đức Đông (đứng giữa) ra đầu thú tại cơ quan Công an. Trước đó tháng 9/2020, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Theo hồ sơ vụ án, Dung và Đông đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Lợi dụng hình thức thanh toán điện tử chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, Dung và Đông thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Hiện vụ vận chuyển hàng chục nghìn tỷ qua biên giới đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Bắt 5 đối tượng vận chuyển tiền qua biên giới