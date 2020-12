Che giấu hành vi phạm tội, chuyển tiền trái phép qua biên giới 30.000 tỷ

Mới đây, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) vì thành tích khám phá, khởi tố vụ án vận chuyển tiền trái phép qua biên giới với số tiền gần 30 nghìn tỷ đồng.



Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, thời gian vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã rất tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", khởi tố 10 bị can. Hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Ảnh minh họa.

Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30 nghìn tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

"Đây là chiến công xuất sắc của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" – ông Vương Đình Huệ đánh giá.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội. Đồng chí tin tưởng trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều chiến công hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân Thủ đô.

