Hai anh em họ ở Hải Dương giả nữ đi cướp taxi

Ngày 9/1, Công an thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hai đối tượng Trần Duy Tuấn Anh (SN 1998, trú tại khu dân cư Bích Nhôi 1, phường Minh Tân) và em họ Tuấn Anh là Trương Văn Tân (SN 1993, ở khu dân cư số 4, phường Phú Thứ, cùng thị xã Kinh Môn) để điều tra hành vi cướp xe taxi.

Đối tượng Tân tại cơ quan công an

Kết quả điều tra và lời khai các đối tượng trên cho thấy, do không có tiền tiêu xài cá nhân, Trần Duy Tuấn Anh rủ em họ là Trương Văn Tân đi tìm thuê taxi để cướp bán lấy tiền. Hai đối tượng bàn bạc và thống nhất sẽ hóa trang giả nữ, mua dùi cui điện, súng nhựa giả để cướp xe taxi. Tân đặt mua trên mạng xã hội 1 bộ tóc giả của nữ và ra chợ mua 1 áo chống nắng nữ, còn Tuấn Anh đặt mua 2 dùi cui điện, 2 súng nhựa.

Khoảng 9h ngày 7/1, Tân đi xe máy chở Tuấn Anh lên ga Phú Thái (Kim Thành) rồi để Tuấn Anh ở đây, Tân đi về. Tuấn Anh đi đến một chiếc xe taxi Toyota Vios biển kiểm soát 34A-079.42 đỗ ở gần đó và đề nghị lái xe đưa sang thị xã Kinh Môn đón người. Tuấn Anh ngồi ở ghế phụ vừa đi vừa chỉ đường cho lái xe đi về phường Duy Tân (Kinh Môn).

Đến khoảng 10h, xe taxi chở Tuấn Anh đón Tân tại phường Duy Tân. Lúc này, Tân đội tóc giả nữ, mặc áo chống nắng lên hàng ghế phía sau xe ngồi rồi yêu cầu lái xe đi tiếp sang phường Tân Dân (Kinh Môn).

Khi đến khu vực đường nội đồng thuộc khu dân cư Thượng Trà (phường Tân Dân) thấy thời cơ ra tay đã đến vì nơi đây vắng vẻ, không có người qua lại, Tân dùng thắt lưng da siết cổ lái xe, Tuấn Anh dùng dùi cui điện, súng nhựa đe dọa khống chế và bắt lái xe ngồi ra ghế sau để cướp chiếc xe.

Tân lái đi được 2 mét thì xe bị chết máy, lái xe đã đạp cửa xe để thoát ra ngoài nhưng bị Tân và Tuấn Anh giữ lại. Hai bên đang giằng co thì có một người dân đi đến nên Tân, Tuấn Anh đã bỏ chạy.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Kinh Môn đã khẩn trương truy tìm hung thủ. Được sự phối hợp tích cực của người dân, Công an thị xã Kinh Môn đã nhanh chóng xác định được các đối tượng gây án. Công an thị xã cùng nhân dân và gia đình động viên, đến 14 giờ cùng ngày, Tân và Tuấn Anh đã đến Công an thị xã đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…

>>> Mời độc giả xem thêm video Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp: