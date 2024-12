Thanh niên cướp tài sản tài xế taxi Xanh SM ở Thái Bình khai gì?

Diễn biến liên quan đến vụ việc anh V.N.L., (36 tuổi), trú tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định, là lái xe taxi Xanh SM) bị Lê Đình Xuân Hiếu (21 tuổi), trú tại xã Tân Học (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cướp tài sản, tối 18/12, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Công an huyện Thái Thụy cho biết, đơn vị đã khởi tố và bắt giam đối với Lê Đình Xuân Hiếu.

Hiện trường vụ cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 7h sáng 11/12, Công an huyện Thái Thụy nhận được tin báo của anh V.N.L. về việc anh bị một đối tượng sử dụng hung khí cướp tài sản. Cụ thể, tối 10/12, anh L., nhận chở một nam thanh niên từ xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) về huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình). Đến khoảng 2h30 ngày 11/12, khi đi đến khu vực gần trạm y tế xã Tân Học (huyện Thái Thụy), đối tượng sử dụng hung khí khống chế, đe dọa cướp tài sản của anh L.

Sau một giờ xác minh, lực lượng Công an đã bắt giữ được Hiếu khi đối tượng đang nằm ngủ ở nhà.

Theo đại diện Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã vào cuộc xác minh, xác định đối tượng gây án là Lê Đình Xuân Hiếu. Sau một giờ xác minh, đơn vị đã bắt giữ được Hiếu khi đối tượng đang nằm ngủ ở nhà.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hiếu khai nhận bản thân chỉ học hết lớp 10 , sau đó sang Nam Định học nghề đầu bếp. Đến khoảng 18 tuổi, đối tượng về Thái Thụy mở quán ăn vặt, nhưng do kinh doanh thua lỗ, nợ nần nên phải bỏ lên Hà Nội làm xe ôm công nghệ. Do bản thân vẫn thiếu tiền, túng quẫn nên đối tượng nảy sinh ý định đi cướp.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

