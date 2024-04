Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây tiêu thụ xe gian từ một vụ trộm

Ngày 14/4, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Theo thông tin ban đầu, vào 21h ngày 9/4, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo của anh N.T.N. (trú tại tổ dân phố 1B, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về việc bị kẻ gian trộm mất chiếc xe máy Honda Wave, mang BKS: 38C1-234.80.

Ba đối tượng trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian bị Công an huyện Can Lộc bắt giữ.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định 2 đối tượng trộm cắp chiếc xe trên là Trần Trọng Châu (SN 2005, trú tại xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Nguyễn Hữu Bảo (SN 2006, trú tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Lần theo dấu vết của các đối tượng, Công an huyện Can Lộc xác định sau khi lấy trộm xe của anh T.N., Châu và Bảo đã bán cho Nguyễn Thanh Nam (SN 1993, trú tại xóm Phúc Hoà, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) là chủ cửa hàng sửa chữa xe máy tại số 83, Nguyễn Kiểm, phường Trường Thi, TP. Vinh với giá 2.200.000 đồng.

Đến tối 11/4, Châu và Bảo tiếp tục trộm cắp một chiếc xe máy tại khu vực gần bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Sáng 12/4, khi đang trên đường đưa xe đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Các đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan CSĐT.

Tại cơ quan CSĐT, 2 đối tượng khai nhận, ngoài thực hiện hành vi trộm cắp hai chiếc xe máy trên, trước đó, cả hai đã trộm cắp chiếc xe honda Future màu đen trên đường Hàm Nghi thuộc TDP 1 phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh), 1 chiếc xe honda ware tại địa bàn thị xã Kỳ Anh và 3 điện thoại đắt tiền khác của người dân. Riêng Nguyễn Hữu Bảo còn trộm cắp một chiếc xe máy tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê.

Xác định Nguyễn Thanh Nam là người mua xe của Bảo và Châu, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nơi ở, cửa hàng của đối tượng, thu giữ 4 chiếc xe máy là tang vật y mua từ các đối tượng trộm cắp.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Nam khai nhận, sau khi mua xe gian từ Châu và Bảo, Nam đã tháo biển số, xóa số khung, số máy rồi rao bán trên các diễn đàn, hội nhóm zalo mua bán xe máy cũ để kiếm lời.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Báo động tình trạng trộm cắp tài sản trong chùa: