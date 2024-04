Ford Mustang Mach-E 2024 từ 992 triệu đồng, đối thủ Porsche Macan 4 Electric

Mẫu xe Ford Mustang Mach-E 2024 mới này đã được nâng cấp để có thể hoạt động được nhiều hơn mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh hơn nhờ phần mềm mới và động cơ được nâng cấp giúp tăng hiệu suất cùng nhiều cải tiến khác. Donna Dickson, kỹ sư trưởng của dự án xe điện Ford Mustang Mach-E tiết lộ rằng động cơ phía sau mới nhẹ hơn so với phiên bản tiền nhiệm đồng thời mang lại mô-men xoắn cao hơn. Khối động cơ này cũng sẽ được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản kể từ năm 2024. Nhờ những nâng cấp về phần mềm, chiếc xe đã tăng mô-men xoắn lên thêm 136 Nm, từ đây giúp thời gian tăng tốc từ 0 – 96 km/h của xe chỉ còn 3,3 giây, nhanh hơn cả Tesla Model Y Performance và Porsche Macan 4 Electric cơ bản. Vì các cải tiến này hoàn toàn là nâng cấp về phần mềm nên tùy chọn này có thể được chọn tại thời điểm mua hoặc thêm vào xe sau này. Tính linh hoạt này cho phép người lái có thể lựa chọn linh hoạt mẫu xe phù hợp với nhu cầu sử dụng cá nhân. Các kỹ sư của Ford cũng đã nâng cấp hiệu suất của pin của Mustang Mach-E, cho phép xe đạt được phạm vi hoạt động lớn hơn và thời gian sạc nhanh hơn. Tại trạm sạc nhanh DC, pin của chiếc Crossover sẽ sạc nhanh hơn 20%. Với trang bị này, những chiếc Mustang Mach-E với hệ thống pin lớn hơn cũng chỉ cần khoảng 36,2 phút để chuyển từ trạng thái sạc 10% lên 80%, nhanh hơn khoảng 8,8 phút so với trước đây. Ngoài ra, các phiên bản được trang bị pin tiêu chuẩn giờ đây chỉ cần thời gian sạc 32,2 phút để sạc từ 10% lên 80%, nhanh hơn trước đây khoảng 5,7 phút. Khi pin được sạc đầy, phiên bản Mustang Mach-E Premium với hệ dẫn động cầu sau và pin dung lượng lớn có thể đi được quãng đường lên tới 515 km, hơn 32 km so với thế hệ trước. Đối với phiên bản Mustang Mach-E Select được trang bị hệ thống pin tiêu chuẩn và hệ dẫn động cầu sau, phạm vi hoạt động của xe cũng được tăng thêm 32 km và có thể đi được tới 402 km mỗi lần sạc vào. Trong khi đó, Phiên bản GT cũng tăng thêm 16 km và phạm vi hoạt động của xe có thể đạt mức 451 km. Phiên bản Mustang Mach-E Rally mới nhất có phạm vi hoạt động là 426 km. Đối với phiên bản trình làng vào năm 2024, mức giá xe Ford Mustang Mach-E bắt đầu với phiên bản cơ sở mang tên Select khởi điểm là 41.890 USD (tương đương 992 triệu đồng). Giá cho phiên bản cao cấp bắt đầu ở mức 45.890 Đô, trong khi các mẫu xe có dung lượng pin cao hơn (Premium, Extended Range, RWD) sẽ có giá khởi điểm từ mức 48.890 USD (tương đương 1,15 đồng) Mustang Mach-E GT có giá khởi điểm 55.890 USD (tương đương 1,32 tỷ đồng) và ở phiên bản 2024, mẫu xe sẽ được trang bị bộ ghế thể thao tiêu chuẩn, giảm xóc MagneRide và phanh Brembo, những trang bị trước đây chỉ có trên phiên bản GT Performance. Khách hàng mua xe cũng có thể lựa chọn thêm gói nâng cấp hiệu năng Performance Upgrade có giá khoảng 995 Đô hoặc chỉ 745 Đô khi mua cùng với gói trang trí ngoại thất Bronze Appearance Package có giá 1.995 Đô. Phiên bản Mustang Mach-E Rally hàng đầu có giá khởi điểm từ 61.890 USD (tương đương 1,46 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết Ford Mustang Mach-E 2024.

