Hà Nội: Xe đạp va chạm với ô tô bồn, bé gái tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 12h ngày 14/10, tại ngã tư giữa đường vào khu đô thị Nam An Khánh và thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe bồn chở bê tông gắn nhãn "An Phúc" ở đầu xe với bé gái đi xe đạp đến trường. Hậu quả khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, cháu bé đạp xe đạp từ nhà đến trường. Xe bồn chở bê tông di chuyển trên đường khu đô thị Nam An Khánh rồi rẽ phải hướng vào thôn Vân Lũng, xã An Khánh.

Quá trình rẽ phải đã va chạm với cháu gái đi xe đạp khiến cháu tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, người nhà cháu bé đã có mặt tại hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ xe đạp va chạm với ô tô bồn , bé gái tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.