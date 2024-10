Tiếng gõ cửa định mệnh và cái chết bất thường của người phụ nữ

Theo hồ sơ vụ án, sáng sớm 1/10/2024, chuông điện thoại của Công an huyện Mường Tè (Lai Châu) reo liên tục. Phía đầu dây bên kia, người dân trình báo về cái chết đầy bí ẩn của một phụ nữ. Theo đó, người dân cho hay, bà Vàng Mò Bớ (SN 1962, trú tại bản Khoang Thèn, xã Pa Vệ Sủ, Mường Tè) được gia đình đưa đến Trạm y tế xã trong tình trạng đã tử vong, trên thi thể ở vùng cổ, mặt có nhiều dấu vết xây xước, bầm tím. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Mường Tè đã triển khai lực lượng đến địa bàn xác minh ban đầu và báo cáo nhanh về Ban giám đốc Công an tỉnh. Qua khám nghiệm, cơ thể bà Bớ có nhiều vết xước giống như đã vật lộn với ai đó. Đặc biệt, ở phần cổ có vết tím đậm. Nguyên nhân tử vong được làm rõ là do ngạt khí. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Những dữ liệu này đưa các điều tra viên đi đến nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã phân công Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp các đơn vị chức năng và Công an huyện Mường Tè khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ để làm rõ vụ án, bắt giữ đối tượng phạm tội. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, trên thi thể nạn nhân có dấu vết của việc bị tác động ngoại lực gây suy hô hấp cấp (ngạt thở), trụy tuần hoàn dẫn đến tử vong. Theo người nhà, bà Bớ được phát hiện đã chết ngay tại giường trong căn nhà kiêm cửa hàng tạp hóa của mình. Tiến hành khám nghiệm hiện trường là nơi ở của nạn nhân, công an thấy đồ đạc lộn xộn, có dấu hiệu của việc lục lọi tìm tài sản. Lực lượng điều tra xác định đây là vụ án giết người để cướp tài sản. Các tài liệu cũng cho thấy, từ lúc vụ việc xảy ra đến khi bị phát hiện, nạn nhân Bớ mới chết được vài giờ. Như vậy, hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân trong khoảng rạng sáng 1/10. Bà Bớ sống trong căn nhà cấp 4 ngay mặt đường và hàng ngày sinh sống bằng nghề bán hàng tạp hóa. Thời điểm vụ án xảy ra quá sớm nên không có nhân chứng. Khu vực này cũng chẳng lắp đặt camera an ninh vì vậy việc truy xét gặp nhiều khó khăn. Trong nhiều giờ sau đó, các trinh sát tỏa đi khắp địa bàn bàn Khoang Thèn và những vùng lân cận nhằm thu thập tin tức. Hàng chục đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự hoặc bất minh về tiền bạc, thời gian được xác minh. Kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 5 giờ, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được nghi phạm gây ra vụ án là thanh hai niên còn rất trẻ. Đó là Pờ Bé Đô (SN 16/02/2007) và Lù Tơ Ly (SN 25/8/2010, cùng trú tại xã Pa Vệ Sủ). Ngay lập tức hai đối tượng được đưa về cơ quan công an để làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi Đô và Ly đã phải thú nhận hành vi giết người, cướp tài sản đối với bà Bớ. Theo đó, khoảng 21h ngày 30/9/2024, Đô rủ Ly cùng LGT (SN 2005), MMH (SN 2005) tới nhà PXA ở bản Khoang Thèn tụ tập uống bia. Tới 23h cùng ngày thì hết đồ uống nên LGT đi bộ khoảng 100m đến quán tạp hóa của bà Vàng Mò Bớ hỏi mua. Tuy nhiên, vì không có tiền nên LGT bị bà Bớ từ chối bán chịu. T đã đi đến một quán khác mua nợ được bia mang về cho cả nhóm uống. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cả nhóm say sưa đến hơn 4h sáng ngày 1/10, thì uống hết 5 thùng bia (145 lon). Lúc này Đô tỏ ý muốn uống bia tiếp nên đã bàn với Ly cứ sang nhà bà Bớ hỏi mua chịu, nếu không bán sẽ đánh. Nghe Đô bàn vậy Ly đã đồng ý đi theo. Khoảng 5h ngày 1/10, hai đối tượng đi bộ sang nhà bà Bớ gọi cửa hỏi mua bia, bà Bớ tỉnh dậy mở cửa trả lời là không bán chịu. Lúc này Đô đã lao vào túm tóc kẹp cổ bà Bớ. Thấy nạn nhân kêu cứu, Ly đã tiến tới dùng tay bịt miệng bà Bớ, khi thấy nạn nhân bất tỉnh, hai đối tượng đã khiêng nạn nhân lên giường, lấy chăn đắp lên người nhằm tạo hiện trường giả như một vụ bị cảm đột tử. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau đó Đô và Ly lục tìm khắp nhà bà Bớ và lấy đi 2 két bia, 6 chai nước ngọt, 7 gói chân gà, 2 gói thuốc lào và 770.000 đồng tiền mặt rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường về, do sợ bị công an phát hiện, Ly đã ném 2 két bia xuống taluy âm ngay gần hiện trường; các tài sản khác Đô đã ném xuống suối trên đường về nhà. Số tiền cướp được, Đô cầm về giấu tại nhà chị gái ở bản Pá Hạ, xã Pa Vệ Sử. Với hành vi phạm tội của mình 2 đối tượng này sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.

