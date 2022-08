Hà Nội triển khai 20 tuyến phố an toàn thực phẩm

7 tháng đầu năm, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn

Năm 2022, Hà Nội có 70.779 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tăng nhiều so với năm 2016 (59.109 cơ sở).

Với số lượng lớn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Hà Nội đã gặp những khó khăn, thách thức trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, khó khăn đầu tiên là nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có quy mô nhỏ lẻ, phân tán, hoạt động ngoài giờ, phân phối qua nhiều khâu trung gian, trình độ quản lý thấp, liên kết sản xuất, tiêu thụ còn lỏng lẻo, chưa quan tâm nhiều đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn được quy định như: VietGAP, VietGHAP, GMP, HACCP, ISO 22000...

Một bộ phận chủ cơ sở thực phẩm còn chưa có ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chạy theo lợi ích trước mắt, thực hiện các hành vi không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, việc triển khai Luật An toàn thực phẩm cũng phát sinh một số bất cập.

Cụ thể, theo quy định cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ (hộ kinh doanh) không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Điều này dẫn tới việc nhiều doanh nghiệp chuyển sang loại hình hộ kinh doanh hoặc thành lập thêm hộ kinh doanh để sản xuất (doanh nghiệp chỉ làm nhiệm vụ phân phối sản phẩm).

Hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ còn tồn tại trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường và không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với những sản phẩm không rõ nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm, việc kiểm soát, ngăn chặn có nhiều chuyển biến nhưng chưa chặt chẽ, kết quả chưa cao...

Trong khi đó, đội ngũ cán bộ làm công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thiếu về số lượng và kinh nghiệm công tác. Phương tiện phục vụ cho nghiệp vụ như: Ô tô đi lại thanh, kiểm tra, ô tô cứu thương trong phòng, chống ngộ độc thực phẩm... cũng còn thiếu.

Một khó khăn nữa, đó là thiếu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm, nhất là các sản phẩm chế biến, phối chế, hỗn hợp.

Ví dụ, giới hạn của chì và cadmi tại QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm chỉ có trên sản phẩm thịt tươi, không quy định giới hạn trên các sản phẩm chế biến từ thịt.

Tại Thông tư số 24/2013/TT-BYT ngày 14/8/2013 ban hành quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm chỉ quy định giới hạn thuốc thú y trên các sản phẩm thịt tươi không quy định giới hạn trên các sản phẩm chế biến từ thịt... gây khó khăn trong áp dụng quy định của các cơ sở thực phẩm cũng như của cơ quan quản lý khi thực hiện hậu kiểm, kiểm tra, giám sát.

Ngày nay, việc kinh doanh truyền thống đã được thay thế bằng kinh doanh trực tuyến, đây cũng là một khó khăn lớn.

Theo đó, việc quảng cáo, bán hàng trực tuyến đang tăng nhanh trên các nền tảng số hóa, công nghệ, trong đó việc kinh doanh thực phẩm trên các website, mạng xã hội đang diễn ra phổ biến. Kéo theo đó là tình trạng thổi phồng công dụng sản phẩm thực phẩm. Khi phát hiện ra sai phạm, lực lượng chức năng đến kiểm tra, thanh tra thì doanh nghiệp lại đóng website nên khó khăn trong việc xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, theo nhận định của Sở Y tế Hà Nội, công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thời gian qua được quan tâm, tăng cường và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nổi bật nhât là trong 7 tháng của năm 2022, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn và bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh quản lý an toàn thực phẩm tháng cuối năm

Ông Vũ Cao Cương cho biết, từ đây đến cuối năm, Hà Nội tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Theo đó, cùng với việc triển khai có hiệu quả, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành về công tác an toàn thực phẩm, công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm sẽ tiếp tục được tăng cường trên toàn thành phố.

Đặc biệt, tập trung kiểm tra hậu kiểm sau công bố, kiểm tra đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm, tuyên truyền an toàn thực phẩm lồng ghép với phòng, chống dịch bệnh.

Ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) cho hay, thời gian tới, cơ quan chuyên môn sẽ tập trung vào việc rà soát quy trình chuẩn, từ nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến, quy trình bố trí bếp ăn một chiều đến yếu tố con người tham gia vào dây chuyền sản xuất…, nhất là xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc thực phẩm tận nơi sản xuất và cung cấp thực phẩm.

Trong giai đoạn từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án, mô hình điểm về an toàn thực phẩm như: Các chuyên đề dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, an toàn thực phẩm tuyến phố văn minh tại 30 quận, huyện, thị xã.

Hà Nội triển khai 20 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát.

Hà Nội triển khai 20 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại 17 quận, huyện; kiểm soát an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người tại 288 xã, phường của 20 quận, huyện; kiểm tra giám sát nhằm nâng cao ý thức tự quản lý an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học tại 20 trường tiểu học ở 10 quận, huyện...

Trước đó, ngày 24/6, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 28/2022/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 4/7/2022.Quyết định cũng cụ thể hóa trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã trong quản lý về an toàn thực phẩm. Chủ tịch UBND cấp xã chủ động tổ chức lực lượng thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn; trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ quan, đơn vị, bộ phận được phân công quản lý an toàn thực phẩm; xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

