Hà Nội: Trèo vào nhà lấy chìa khoá, người đàn ông ngã tử vong

Ngày 22/8, thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, khoảng 23h ngày 21/8, người dân quanh khu vực ngã tư Bạch Mai - Trần Khát Chân, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tập trung quanh khu vực trên rất đông tò mò theo dõi vụ việc một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè trước cửa số nhà 23 phố Bạch Mai. Ngay sau đó, xe cứu thương 115, Công an quận Hai Bà Trưng cũng nhanh chóng có mặt căng dây và tổ chức khám nghiệm hiện trường. Bước đầu làm rõ, người đàn ông này đã tử vong.

Nơi xảy ra sự việc.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, rằng nạn nhân là tên trộm, lợi dụng trời mưa trèo vào cửa hàng điện thoại đóng cửa để thực hiện hành vi vi phạm rồi bị trơn trượt, ngã tử vong, Công an quận Hai Bà Trưng đã bác bỏ thông tin này.

Theo Công an quận Hai Bà Trưng, nạn nhân là chủ cửa hàng kinh doanh gần nơi tử vong. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân do quên chìa khóa trong nhà nên đã trèo lên cây cao tiếp giáp gần nhà để vào trong, tuy nhiên do trơn trượt nên đã ngã xuống đất. Người này tử vong ngay sau khi ngã vì đa chấn thương.

Hiện vụ trèo vào nhà lấy chìa khoá, người đàn ông bị ngã tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.