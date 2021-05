Tin nóng ngày 21/5: Nam thanh niên đâm bà và chị người yêu thương vong

Cô gái sốc khi tận mắt chứng kiến bạn trai đâm chết chị mình: Ngày 21/5, Phạm Minh Trí (21 tuổi, quê Đồng Tháp) bị người thân của người yêu tên V.T.H (17 tuổi, trú TP Phan Thiết, Bình Thuận) cấm cản việc đưa H. từ Bình Thuận về Đồng Tháp chơi. Bực tức, Trí đã dùng dao đâm chị của H. tên Võ Thị An (19 tuổi) và đâm cả bà nội người yêu tên Nguyễn Thị Dần (72 tuổi, cùng trú TP Phan Thiết, Bình Thuận) rồi bỏ chạy nhưng đã bị người dân bắt giữ. Hậu quả, chị An tử vong, bà Dần bị thương nặng. Trèo cây hái vải người đàn ông bị ngã tử vong: Ngày 21/5, UBND xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, anh Bùi Văn T. (trú tại địa phương) ra vườn hái quả vải. Khi đang hái, không may cành cây bị gãy nên anh T. bị rơi từ trên cây vải xuống nền bê tông. Gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng chấn ở đầu nhưng do vết thương quá nặng nên anh T. tử vong. Chó Pitbull cắn chết người, chủ cũng bị cắn nguy kịch: Khuya 20/5, anh H.T.H. (37 tuổi, trú huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) dẫn con chó Pitbull nặng hơn 60 kg nuôi trong nhà đi đến xã Nhị Thành uống cà phê. Lúc này, có một thanh niên được cho là bạn anh H. kéo ghế đến ngồi chung bàn để nói chuyện. Bất ngờ, anh này bị con chó Pitbull tấn công dẫn đến tử vong. Anh H. lao đến can ngăn nhưng bị con chó cắn thương nặng. Chồng dùng thắt lưng quật vợ nhập viện: Ngày 15/5, Trần Văn Nam (35 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) nghi ngờ vợ là chị Trần Thị Mộng Nghi (34 tuổi, quê huyện Tân Trụ) điện thoại cho bạn gái của Nam nên hạch hỏi, kiếm chuyện gây sự. Thấy vợ không trả lời, Nam rút dây thắt lưng quật liên tục vào đầu, vào người của chị Nghi, gây chấn thương nặng. Ngày 21/5, Công an huyện Đức Hòa cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc. 6 công an phải điều trị phơi nhiễm HIV khi bắt bắt 1 đối tượng: Tối 20/5, trong quá trình khống chế Ngô Viết Hiếu (29 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 6 cán bộ, chiến sĩ Công an thuộc phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) bị trầy xước, chảy máu do tiếp xúc với Hiếu. Sau đó, Hiếu khai nhận bị AIDS giai đoạn cuối. Công an đã đưa 6 cán bộ, chiến sĩ đến bệnh viện điều trị đề phòng phơi nhiễm AIDS. Khởi tố Nguyễn Xuân Đường và con nuôi: Ngày 21/5, Công an TP Thái Bình đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, TP Thái Bình) và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", con nuôi của Đường, SN 1995, TP Thái Bình) để điều tra liên quan tới vụ chiếm đóng trụ sở Công ty Lâm Quyết. Được biết, Đường "Nhuệ" lấy đi toàn bộ tài sản, giấy tờ tại công ty. Hiện trạng công ty còn bị Đường "Nhuệ" và đàn em tàn phá nặng nề do nợ nần. Nổ bình gas, 3 căn nhà bị thiêu rụi: Ngày 21/5, trên đường Trần Nhật Duật (thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang) xảy ra vụ cháy làm 3 căn nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu, do một người đàn ông đang sử dụng bình gas để đun nấu thức ăn thì bất ngờ bình gas bị nổ, ngọn lửa nhanh chóng lan ra các nhà lân cận. Truy nã nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 48 tỷ đồng: Ngày 21/5, Công an TP.HCM cho biết, vừa truy nã đối với bà Võ Thị Thu Hương (48 tuổi, quê Cà Mau) - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Đào tạo Toàn Thắng, trụ sở TP.HCM để điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nữ giám đốc bị truy nã về hành vi lừa đảo hợp tác góp vốn mua bán thẻ cào điện thoại, chiếm đoạt gần 48 tỷ đồng. Khởi tố 10 "nam thanh nữ tú" đua xe náo loạn đường phố Hà Nội: Ngày 21/5, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 1 đoàn đua xe trái phép, đồng thời ra quyết định khởi tố 10 thanh niên nam nữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, các đối tượng chủ yếu ở độ tuổi từ 15 - 17 tuổi. Trước đó, đêm 6/4, các đối tượng đã lạng lách đánh võng, nẹt pô gây nên cảnh tượng náo loạn dọc các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm. Nữ Phó phòng ngân hàng lừa hơn 12 tỷ đồng: Phạm Thị Phượng (33 tuổi, Phó phòng thuộc Agribank chi nhánh huyện Sơn Động, Bắc Giang) đã hứa trả lãi cao để vay hơn 12 tỷ đồng của 9 người ở Bắc Giang rồi chiếm đoạt, lấy tiền trả nợ cá nhân. Ngày 21/5, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố, bắt giam Phượng điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. >>> Xem thêm video: Cà Mau: Người đàn ông đâm chết một phụ nữ rồi tự sát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Cô gái sốc khi tận mắt chứng kiến bạn trai đâm chết chị mình: Ngày 21/5, Phạm Minh Trí (21 tuổi, quê Đồng Tháp) bị người thân của người yêu tên V.T.H (17 tuổi, trú TP Phan Thiết, Bình Thuận) cấm cản việc đưa H. từ Bình Thuận về Đồng Tháp chơi. Bực tức, Trí đã dùng dao đâm chị của H. tên Võ Thị An (19 tuổi) và đâm cả bà nội người yêu tên Nguyễn Thị Dần (72 tuổi, cùng trú TP Phan Thiết, Bình Thuận) rồi bỏ chạy nhưng đã bị người dân bắt giữ. Hậu quả, chị An tử vong, bà Dần bị thương nặng. Trèo cây hái vải người đàn ông bị ngã tử vong: Ngày 21/5, UBND xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, anh Bùi Văn T. (trú tại địa phương) ra vườn hái quả vải. Khi đang hái, không may cành cây bị gãy nên anh T. bị rơi từ trên cây vải xuống nền bê tông. Gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng chấn ở đầu nhưng do vết thương quá nặng nên anh T. tử vong. Chó Pitbull cắn chết người, chủ cũng bị cắn nguy kịch: Khuya 20/5, anh H.T.H. (37 tuổi, trú huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) dẫn con chó Pitbull nặng hơn 60 kg nuôi trong nhà đi đến xã Nhị Thành uống cà phê. Lúc này, có một thanh niên được cho là bạn anh H. kéo ghế đến ngồi chung bàn để nói chuyện. Bất ngờ, anh này bị con chó Pitbull tấn công dẫn đến tử vong. Anh H. lao đến can ngăn nhưng bị con chó cắn thương nặng. Chồng dùng thắt lưng quật vợ nhập viện: Ngày 15/5, Trần Văn Nam (35 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) nghi ngờ vợ là chị Trần Thị Mộng Nghi (34 tuổi, quê huyện Tân Trụ) điện thoại cho bạn gái của Nam nên hạch hỏi, kiếm chuyện gây sự. Thấy vợ không trả lời, Nam rút dây thắt lưng quật liên tục vào đầu, vào người của chị Nghi, gây chấn thương nặng. Ngày 21/5, Công an huyện Đức Hòa cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc. 6 công an phải điều trị phơi nhiễm HIV khi bắt bắt 1 đối tượng: Tối 20/5, trong quá trình khống chế Ngô Viết Hiếu (29 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 6 cán bộ, chiến sĩ Công an thuộc phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) bị trầy xước, chảy máu do tiếp xúc với Hiếu. Sau đó, Hiếu khai nhận bị AIDS giai đoạn cuối. Công an đã đưa 6 cán bộ, chiến sĩ đến bệnh viện điều trị đề phòng phơi nhiễm AIDS. Khởi tố Nguyễn Xuân Đường và con nuôi: Ngày 21/5, Công an TP Thái Bình đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, TP Thái Bình) và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", con nuôi của Đường, SN 1995, TP Thái Bình) để điều tra liên quan tới vụ chiếm đóng trụ sở Công ty Lâm Quyết. Được biết, Đường "Nhuệ" lấy đi toàn bộ tài sản, giấy tờ tại công ty. Hiện trạng công ty còn bị Đường "Nhuệ" và đàn em tàn phá nặng nề do nợ nần. Nổ bình gas, 3 căn nhà bị thiêu rụi: Ngày 21/5, trên đường Trần Nhật Duật (thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang) xảy ra vụ cháy làm 3 căn nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu, do một người đàn ông đang sử dụng bình gas để đun nấu thức ăn thì bất ngờ bình gas bị nổ, ngọn lửa nhanh chóng lan ra các nhà lân cận. Truy nã nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 48 tỷ đồng: Ngày 21/5, Công an TP.HCM cho biết, vừa truy nã đối với bà Võ Thị Thu Hương (48 tuổi, quê Cà Mau) - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Đào tạo Toàn Thắng, trụ sở TP.HCM để điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nữ giám đốc bị truy nã về hành vi lừa đảo hợp tác góp vốn mua bán thẻ cào điện thoại, chiếm đoạt gần 48 tỷ đồng. Khởi tố 10 "nam thanh nữ tú" đua xe náo loạn đường phố Hà Nội: Ngày 21/5, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 1 đoàn đua xe trái phép, đồng thời ra quyết định khởi tố 10 thanh niên nam nữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, các đối tượng chủ yếu ở độ tuổi từ 15 - 17 tuổi. Trước đó, đêm 6/4, các đối tượng đã lạng lách đánh võng, nẹt pô gây nên cảnh tượng náo loạn dọc các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm. Nữ Phó phòng ngân hàng lừa hơn 12 tỷ đồng: Phạm Thị Phượng (33 tuổi, Phó phòng thuộc Agribank chi nhánh huyện Sơn Động, Bắc Giang) đã hứa trả lãi cao để vay hơn 12 tỷ đồng của 9 người ở Bắc Giang rồi chiếm đoạt, lấy tiền trả nợ cá nhân. Ngày 21/5, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố, bắt giam Phượng điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. >>> Xem thêm video: Cà Mau: Người đàn ông đâm chết một phụ nữ rồi tự sát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.