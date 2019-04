Hà Nội, Sài Gòn lại kẹt cứng mọi ngả, tất cả chen chân đi nghỉ lễ 30/4-1/5

Hà Nội:

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay nghỉ liên tục trong 5 ngày, nên ngay từ cuối giờ chiều nay, ngày đi làm cuối cùng, rất nhiều người dân đã đổ về quê, ra bến tàu bến xe, đi nghỉ lễ.



Khoảng 17h30 chiều nay, tại phố Xã Đàn hướng đi Giải Phóng và đoạn từ hầm Kim Liên hướng Ô Chợ Dừa ùn tắc kéo dài.

Dòng phương tiện tắc nghẽn tại các ngã tư, nhiều người tràn lên vỉa hè tuyến phố Xã Đàn tạo nên cảnh giao thông hỗn loạn.



Đường Xã Đàn đông nghẹt các phương tiện. Ảnh: Đoàn Bổng

Hướng từ hầm Kim Liên hàng nghìn phương tiện phải nhích từng chút thoát khỏi đám tắc, có người phải đợi đến 4 nhịp đèn đỏ mới qua được ngã tư Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch.

Lực lượng CSGT, Công an phường, dân phòng có mặt từ sớm điều tiết giao thông, tuy nhiên nhiều người vẫn vượt đèn đỏ, không tuân theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng dẫn đến tình trạng các phương tiện nêm nhau, chôn chân giữa ngã tư.

Đoạn đường Xã Đàn theo hướng đi Giải Phóng . Ảnh: Đoàn Bổng

Tại một số tuyến đường như Giải Phóng hướng bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm ra khỏi TP, các phương tiện ùn ứ kéo dài.

Hàng trăm xe khách được tăng cường

Giám đốc bến xe Giáp Bát Nguyễn Tất Thành cho biết, nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ lễ này tăng rất cao vì kéo dài 5 ngày. Lưu lượng hành khách phân bố không đồng đều mà tập trung tăng mạnh ở các tuyến: Phú Thọ, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh,...

Theo ông Thành, bến tăng cường thêm 250 chuyến (khoảng 30% so với ngày thường), đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân có thể phản ánh 24/24 về tình hình an ninh trật tự.

Tại bến xe Nước Ngầm, càng về tối lượng khách dồn về càng đông. Khách chủ yếu tập trung đi các tuyến Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh, Quảng Bình...

Khách dồn về bến xe Nước Ngầm càng về tối càng đông. Ảnh: Vũ Điệp

Ước tính lượng khách trong tối nay và sáng mai tại bến xe Nước Ngầm sẽ tăng khoảng 200% so với ngày thường.

Giám đốc Nguyễn Văn Lập cho biết, tính đến 18h chiều nay đơn vị đã phải huy động 40 xe tăng cường. Dự kiến lượng hành khách tối nay còn sẽ tăng cao nữa.

Tương tự tại bến xe Mỹ Đình từ 18h, lượng khách cũng dồn về rất đông. Ước tính trong chiều tối nay và sáng mai sẽ tăng 150%.

Bến xe phải bố trí 230 xe tăng cường, chủ yếu tập trung phục vụ đi Sa Pa (Lào Cai), Quảng Ninh là nơi có điểm du lịch thu hút khách dịp nghỉ lễ.

Giám đốc Nguyễn Trường Sơn cho hay, do lượng người dồn ra đường đông khiến ùn tắc nên nhiều tuyến xe buýt chở khách về bến Mỹ Đinh bị chậm so với kế hoạch.

Tuy nhiên ông Sơn khẳng định, dù khách ra bến muộn thì bến xe kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu xe dịp nghỉ lễ.

TP.HCM: Kẹt cứng quanh bến xe, khách xách túi đi bộ vào

Từ 16h chiều này, nhiều ngả đường hướng về các bến xe, nhà ga, sân bay ở TP.HCM đã kẹt cứng người và phương tiện.

Tại bến xe Miền Đông, hàng nghìn người đổ về để chầu chực lên xe về quê khiến bên trong bến quá tải. Trong khi đó, các tuyến đường xung quanh bến xe xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng .

Xe khách nối dài xen lẫn dòng xe máy nhích từng mét. Ảnh: Như Sỹ

Theo hướng quốc lộ 13 về bến xe, hàng nghìn phương tiện ken cứng từ khu vực vòng xoay cầu Bình Lợi đến cổng bến xe. Tình trạng kẹt xe vô cùng nghiêm trọng, hàng nghìn xe khách nối dài xen lẫn dòng xe máy đang nhích từng mét, vô cùng hỗn loạn.

Kẹt xe không thể di chuyển nên nhiều hành khách phải đi bộ vào bến xe. Một số phương tiện phải quay đầu để tìm hướng đi khác.