Tai nạn kinh hoàng sau vụ cướp trên ô tô, một đối tượng tử vong

Hiện trường vụ tai nạn sau vụ truy đuổi cướp trên XLHN. Chiều nay 26/4, Công an quận 9, TP HCM phối hợp với Công an phường Phước Long A đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cướp tài sản trên ô tô, sau đó các nạn nhân truy đuổi trên xa lộ Hà Nội (XLHN) và xảy ra va chạm khiến một người tử vong.

Trước đó, khoảng 3h rạng sáng cùng ngày, anh Hoàng Quốc Bảo (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển ô tô chở 2 người bạn là chị Nguyễn Thị Hồng H. (SN 1998, quê Nghệ An) và anh Tăng Phạm Phong H. (SN 1997, ngụ Trảng Bom, Đồng Nai) lưu thông từ trung tâm TP HCM về Đồng Nai.

Chiếc xe máy của 2 đối tượng bị hỏng nặng sau tai nạn. Khi vừa xuống dốc cầu Rạch Chiếc trên XLHN, thuộc phường Phước Long A, quận 9, anh Bảo dừng xe đi vệ sinh. Bất ngờ xuất hiện một thanh niên đến mở cửa xe, giật chiếc giỏ xách chị H. đang ôm trên tay rồi nhanh chóng lên xe máy của một đối tượng chờ sẵn tháo chạy.

Phát hiện vụ việc, anh Bảo lập tức lên xe đuổi theo hai đối tượng. Khi đến ngã 3 rẽ vào đường Thủy Lợi (thuộc khu phố 3, phường Phước Long A), 2 tên cướp mất tay lái tông vào vách tường ven đường ngã xuống. Lúc này xe anh Bảo đang đuổi theo phía sau, thắng không kịp nên cũng đã lao tới tông vào. Cú va chạm mạnh làm chiếc ôtô bị hỏng nhẹ phần đầu, riêng xe máy của hai đối tượng bị hư hỏng nặng.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Lâm. Ngay lập tức, anh Bảo và 2 người trên xe đã khống chế bắt được một đối tượng, kẻ còn lại chạy bộ tẩu thoát.

Nhận được tin báo người dân bắt cướp, Công an phường Phước Long A đã đến hiện trường và đưa đối tượng bị bắt về phường làm việc. Tại trụ sở công an phường, đối tượng khai nhận là Nguyễn Thế Ngọc (SN 1982, sống lang thang và nghiện ma túy) va thừa nhận vừa cùng đồng bọn giựt giỏ xách của chị H. Tuy nhiên, lúc này Ngọc nói thấy trong người bị đau dưới phần bụng nên Công an phường lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 9, nhưng sau đó thì Ngọc tử vong tại bệnh viện. Qua kiểm tra bác sĩ cho biết Ngọc bị bể bàng quang.