Hà Nội: Phong tỏa trụ sở công an phường có 4 ca dương tính COVID-19

Ngày 21/12, lãnh đạo UBND phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, lúc 17h ngày 20/12, chính quyền vừa tiến hành phong tỏa tạm thời trụ sở Công an phường Mai Động và tạm dừng hoạt động tiếp công dân đến khi có thông báo mới.

Theo báo cáo của lực lượng chức năng, ngày 20/12, có 4 cán bộ Công an phường Mai Động dương tính với SARS-CoV-2 gồm Trưởng Công an phường, một cán bộ cảnh sát khu vực, hai cán bộ cảnh sát trật tự.

Trụ sở Công an phường Mai Động.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền và lực lượng y tế đã yêu cầu các F1 tự cách ly tại trụ sở Công an phường. Tổ công tác gồm 8 cán bộ Công an quận Hoàng Mai đã xuống hỗ trợ công an phường giải quyết việc tiếp công dân, xử lý các vấn đề dân sự.

Phường Mai Động đã giao trạm y tế phường khẩn trương tổ chức truy vết, xác định các trường hợp F1, F2... để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo qui định. Chính quyền yêu cầu, các công dân đã từng đến liên hệ làm việc tại công an phường (trong 2 ngày 18, 19/12) thì chủ động khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe.

Theo ghi nhận, sáng 21/12, lực lượng chức năng đặt 2 biển cách ly y tế và hàng rào barie trước trụ sở Công an phường Mai Động , bên trong có lực lượng chức năng chốt trực 24/24h. Người dân trong sáng nay đến trụ sở Công an phường đều được hướng dẫn đi về hoặc làm việc qua hệ thống online.