Hà Nội: Mục tiêu 100% các trường học có phòng y tế riêng

Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp Sở Y tế Hà Nội vừa ký ban hành kế hoạch liên ngành thực hiện công tác y tế trường học năm học 2024-2025.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm củng cố cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác y tế trường học; tăng cường truyền thông về dự phòng, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, giáo viên và nhân viên; phát hiện sớm, điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh thường gặp; sơ cấp cứu kịp thời các trường hợp tai nạn thương tích.

Mục tiêu đặt ra trong năm học 2024-2025 là 100% các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP có phòng y tế riêng, bảo đảm cơ số thuốc, trang thiết bị theo quy định; phấn đấu 100% các trường học có hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế, cơ sở khám bệnh để triển khai công tác y tế học đường; 100% các trường học tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường ít nhất 1 lần/năm; 100% các trường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình học sinh để phối hợp chuyển tuyến điều trị.

Ảnh minh họa/ITN

Kế hoạch liên ngành cũng đặt mục tiêu 100% trường học thường xuyên theo dõi sức khỏe phát hiện sớm, điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh thường gặp, phòng chống tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm, bệnh tật học đường; 100% các trường hợp mắc tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm trong trường học được sơ cấp cứu kịp thời.

Cũng trong năm học 2024-2025, kế hoạch liên ngành phấn đấu 100% quận, huyện, thị xã triển khai và nhân rộng mô hình điểm tại trường học phù hợp tình hình thực tế tại địa phương như mô hình điểm về truyền thông, tư vấn giáo dục sức khoẻ; mô hình điểm can thiệp về dinh dưỡng, kiểm soát sự gia tăng tỷ lệ béo phì ở lứa tuổi mầm non và học sinh tiểu học; điều tra, can thiệp giảm thiểu yếu tố nguy cơ về bệnh tật, rèn luyện thể lực nâng cao sức khỏe; mô hình điểm phòng chống, giảm thiểu tỷ lệ mắc một số bệnh, tật học đường; mô hình điểm phòng chống tai nạn thương tích; phấn đấu 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế.

Nhằm đạt các mục tiêu nêu trên, kế hoạch liên ngành xác định 15 nhóm nội dung cụ thể triển khai trong năm học 2024-2025; như: kiện toàn Ban Chỉ đạo y tế trường học các cấp; nhà trường bố trí phòng y tế riêng, thuận tiện công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh; tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các trường học theo chuẩn; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường; tăng cường hoạt động truyền thông, tư vấn giáo dục sức khỏe cho học sinh; triển khai các nội dung chăm sóc sức khỏe trong trường học; thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh...

Kế hoạch cũng nêu rõ trách nhiệm vụ thể của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Y tế và Sở GD&ĐT Hà Nội trong việc thực hiện các nội dung trên

