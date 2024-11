Táo tợn cướp điện thoại khi nạn nhân vừa bỏ vào hộc xe máy

Trước đó, ngày 25/10, Công an phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nhận được tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực ngã ba Trừ Văn Thố - Trần Văn Lan thuộc địa bàn phường.

Nạn nhân là Đ.H.N.K. (18 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông) đang chạy xe máy thì bị giật ĐTDĐ bởi một thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên. Đối tượng ra tay bất ngờ và phóng xe máy tốc độ cao tẩu thoát nên K. không kịp nhận diện, chỉ nhớ đối tượng đi xe máy loại Exciter màu đen vàng…

Nguyễn Mạnh Tài tại hiện trường vụ cướp

Xác định tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, không chỉ thiệt hại tài sản cho bị hại mà còn gây tâm lý hoang mang lo lắng, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT địa phương, Công an phường Hòa Thọ Đông báo cáo vụ việc đến lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ và phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy quận khẩn trương truy xét thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng phát hiện được Nguyễn Mạnh Tài (SN 2000, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có nhiều điểm nghi vấn trùng khớp với đối tượng gây ra vụ cướp ĐTDĐ nói trên.

Qua xác minh được biết, Tài vừa mãn hạn 2 năm 9 tháng tù giam về tội:“Trộm cắp tài sản”. Đầu tháng 5/2024, Tài về địa phương cư trú và lưu trú tại xã Điện Tiến, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Chiếc xe máy phương tiện gây án của Tài và tang vật vụ cướp

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt do bão Trami đổ bộ vào khu vực miền Trung, các tổ công tác Công an quận Cẩm Lệ vẫn kiên trì xác minh, theo dấu đối tượng nghi vấn. Đến ngày 28/10, tổ công tác Đội CSHS - Công an quận Cẩm Lệ vào Quảng Nam xác minh, làm việc đối với đối tượng Nguyễn Mạnh Tài. Với các bằng chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Mạnh Tài thừa nhận chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật ĐTDĐ của em Đ.H.N.K.

Theo lời khai, khoảng 10h00 ngày 25/10, Tài điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter 150, màu đen - vàng, BKS 43E1-56202, đi từ xã Điện Tiến (TX Điện Bàn) đến khu vực đường Trường Chinh (thuộc quận Cẩm Lệ). Khi đến ngã ba đường Trừ Văn Thố - Trần Văn Lan, Tài phát hiện em K. điều khiển xe máy đi hướng ngược lại và có sử dụng ĐTDĐ. Lúc này Tài thấy đường vắng vẻ nên nảy sinh ý định cướp giật ĐTDĐ của em K. nên quay xe đi theo đợi thời cơ. Khi thấy em K. sử dụng điện thoại xong, để vào hộc trước xe máy, Tài lập tức tăng tốc áp sát từ phía sau và giật lấy chiếc ĐTDĐ rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi gây án, Tài mang ĐTDĐ đến bán cho Cửa hàng điện thoại Q.Đ tại xã Điện Thọ (TX Điện Bàn) được 1 triệu đồng, tiêu xài hết.

Từ lời khai của Tài, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã thu hồi tang vật, tạm giữ phương tiện gây án. Đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tài để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.