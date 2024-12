Bắt tạm giam tài xế xe tải làm sập cầu ở An Giang

Ngày 16/12, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Đoàn Đức Vinh (28 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) do lái xe tải làm sập cầu T6, nối thị trấn Ba Chúc với xã Vĩnh Phước, gây thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Vinh bị điều tra tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Đoàn Đức Vinh tại cơ quan Công an.

Trước đó, sáng 13/11/2024, Đoàn Đức Vinh điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 68C-112.10 có tải trọng 10,32 tấn, trên xe chở khoảng 30 tấn hàng hóa, lưu thông theo hướng thị trấn Ba Chúc, xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn. Khi Vinh điều khiển ô tô tải đến cầu T6 có biển hạn chế trọng tải toàn bộ cho phép là 5 tấn, Vinh biết đang lái xe quá tải trọng so với tải trọng cầu nhưng không cho dừng ô tô tải lại mà cố tình lái xe qua cầu.

Khi Vinh lái xe đến đoạn giữa cầu, do quá tải trọng nên cầu T6 đã sập nhịp giữa. Xe tải bị rơi xuống kênh, Vinh may mắn thoát ra ngoài an toàn. Ngay sau khi cầu bị sập , lực lượng Công an huyện Tri Tôn đã phối hợp các ngành chức năng tiến hành điều tra vụ việc, giám định mức thiệt hại làm sập cầu T6 là hơn 500 triệu đồng.

Hiện, vụ tài xế xe tải làm sập cầu đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.