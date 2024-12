Công an Hà Tĩnh ra quân trấn áp tội phạm Tết Ất Tỵ

Sáng 16/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống vi phạm về pháo; bảo đảm TTATGT và PCCC trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.



Với mục tiêu "bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn TếtNguyên đán Ất Tỵ 2025" để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn. Bắt đầu từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/2/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, từ đó kịp thời tham mưu giải quyết triệt để những vấn đề phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở, không để "bị động, bất ngờ", bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa các lực lượng tại lễ ra quân. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Tập trung phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật với tinh thần "Thượng tôn pháp luật- không có vùng cấm, không có ngoại lệ", nhất là các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao; tội phạm có quy luật hoạt động gia tăng vào thời điểm cuối năm và trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia lên án, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật trên ứng dụng VNeID. Thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đề án 06 của Chính phủ phục vụ công tác quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm. Quản lý chặt chẽ, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liện nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, quyết không để tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép trên địa bàn.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; phòng, chống cháy, nổ, quyết tâm không để xảy ra cháy, nổ, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí và không để ùn tắc giao thông nghiêm trọng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Các lực lượng tham gia diễu hành tại lễ ra quân. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Phát lệnh ra quân, Đại tá Nguyễn Xuân Thao- Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, để bảo đảm tốt tình hình trật tự, an toàn xã hội trong năm 2025, trước mắt là cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mệnh lệnh công tác theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định…”

