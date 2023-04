Hà Nội: Khởi tố kẻ giết người phụ nữ giấu thi thể trên ô tô

Liên quan tới vụ giết người phụ nữ giấu thi thể trên ô tô, ngày 18/4, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Việt Hùng (35 tuổi) để điều tra về tội Giết người, Cướp tài sản. Theo điều tra của cơ quan Công an, Hùng nhiều lần vay tiền chị N.Q. (39 tuổi, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) nhưng không được nên nảy sinh ý định giết người phụ nữ này rồi tự tử.

Đối tượng Trương Việt Hùng tại cơ quan Công an.

Nắm được lịch sinh hoạt của chị Q., khoảng 7h sáng 12/4, Hùng đến tòa chung cư nơi người phụ nữ này sống, chờ ở sảnh và cùng đi thang máy với chị Q. xuống hầm để xe. Do Hùng đeo khẩu trang, đứng phía sau lưng, cúi mặt xuống nên chị Q. không nhận ra.

Đến vị trí đỗ ô tô của chị Q., Hùng đã quàng một tay siết cổ, một tay bịt miệng chị Q.. Khi thấy người phụ nữ gục xuống, Hùng tiếp tục siết cổ chị đến chết. Sau đó Hùng kéo chị Q. ra cửa ghế sau ô tô của chị, lấy áo quấn quanh đầu để không bị phát hiện.

Sau đó Hùng lái chiếc xe này ra khỏi hầm tòa nhà chung cư. Khi đến địa phận xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hùng lục soát lấy đi 16 triệu đồng của chị Q. và nạp vào tài khoản chơi game. Sau đó Hùng lái ô tô đến chung cư nơi chị Q. hay tập gym ở phường Ngọc Lâm để cất giấu xe và xác nạn nhân tại hầm để xe.

Quá trình trốn chạy, Hùng ghé vào nhiều quán để chơi game. Nhận tin báo, Công an quận Long Biên phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội điều tra, làm rõ vụ việc. Đến 21h ngày 16/4, Hùng đang đi lang thang trên quốc lộ 1 (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) thì bị cảnh sát bắt giữ. Lúc bị bắt, cảnh sát phát hiện trong túi áo của Hùng có một gói thuốc chuột.

Hiện vụ giết người phụ nữ giấu thi thể trên ô tô ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.