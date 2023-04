Nữ sinh lớp 11 và vết trượt dài khi lên mạng “bẫy tình”

Tháng 3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội, khởi tố 7 bị can để điều tra về tội Cướp tài sản. Điều đáng nói, 6 trong số 7 người liên quan vụ án này là học sinh THPT. Bị can còn lại là trẻ lang thang. Theo điều tra, Đ.T.M. và N.B.H. (cùng là học sinh lớp 11) có quan hệ tình cảm. Thấy H. cần tiền trả nợ, M. nảy sinh ý định lên mạng bẫy tình, chiếm đoạt tài sản của người khác để cứu người yêu. M. sử dụng tài khoản Facebook “Linh bibi” đăng tải nội dung rao bán dâm theo kiểu "Sugar baby, sugar daddy” nhằm dụ dỗ bị hại đến khách sạn để chiếm đoạt tiền. Ngoài tài khoản “Linh bibi”, M. còn sử dụng thêm tài khoản khác là “Đỗ Quyên”, H. sử dụng tài khoản “Đạt Nguyễn”, còn H.P.K. (sinh năm 2007, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) sử dụng tài khoản “Hải Sâm” để trao đổi thông tin khi thực hiện hành vi phạm tội. Tài sản chiếm đoạt được của các bị hại sẽ do M. và H. quản lý, chia cho đồng bọn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau đó, M. lên mạng thực hiện kế hoạch giăng bẫy. Nhiều nam giới “hám của lạ” nhanh chóng đến nhà nghỉ, khách sạn cùng M. “vui vẻ”. Tuy nhiên, trước khi khách đòi thực hiện hành vi mua dâm, M. nại ra các lý do rồi trốn vào nhà vệ sinh nhắn tin cho H. và đồng bọn xông vào phòng giả vờ phát hiện bị hại quan hệ với trẻ em rồi quay video, dùng dao đe dọa, chiếm đoạt tiền. Ngày 20/2, M. hẹn gặp anh Đ.V.H. (sinh năm 1980, ở quận Ba Đình). (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khoảng 9h ngày 21/2, cả nhóm tập trung tại ngõ 174, phố Đội Cấn, quận Ba Đình để M. đi gặp anh Đ.V.H. Khi M. vừa đến, Đ.V.H. mời vào nhà rồi vội vàng giở trò “sàm sỡ” thì bị M. dùng điện thoại quay lại rồi lấy lý do đi vệ sinh để nhắn tin cho đồng bọn. Tuy nhiên, do cửa khóa nên đồng bọn của M. không thể vào bắt quả tang. Do vậy, M. chạy ra cửa tầng 1 hô hoán, kêu cứu. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Thấy M. la hét, Đ.V.H. đưa trả điện thoại và mở cửa cho M. ra về. Thoát được ra ngoài, M. kể lại sự việc trên cho đồng phạm. Tức giận việc M. bị H. cưỡng bức và chưa chiếm đoạt được tài sản nên cả nhóm kéo vào nhà anh Đ.V.H. trả thù. Tại đây, Q. được phân công đứng cảnh giới, số còn lại dùng gạch đập vỡ cửa kính, đập vỡ chậu hoa và camera nhà anh Đ.V.H., đồng thời liên tục chửi bới. Đúng lúc này, anh Đ.X. (anh trai của anh Đ.V.H.) nghĩ Đ.V.H. xảy ra mâu thuẫn nên mời H. và M. vào nhà nói chuyện. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi vào nhà, M. và H. tiếp tục chửi bới, đòi anh Đ.V.H. xuất hiện thì bị anh X. ngăn lại. Thấy trong phòng có treo một chiếc tivi là tài sản có giá trị, H. với cốc uống nước trên bàn đập vỡ xuống sàn để uy hiếp anh X. rồi dùng tay giật chiếc tivi treo trên tường mang đi. Thấy vậy, anh X. túm áo H. giữ lại thì nhóm này khống chế đẩy ra. Sau đó, cả nhóm tẩu thoát, mang chiếc tivi đem đi bán lấy tiền ăn tiêu. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau khi xảy ra vụ việc, anh X. đã đến cơ quan công an trình báo. Chỉ sau chưa đầy một ngày, lực lượng công an đã triệu tập M. và H. cùng người liên quan đến làm việc. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra làm rõ ngày 16/2, M. lên mạng kết nối được với một nam thanh niên (chưa xác định được nhân thân) và hẹn gặp nhau tại một khách sạn ở huyện Hoài Đức, Hà Nội để mua bán dâm. Khoảng 11h cùng ngày, M vào khách sạn gặp bị hại, còn K. mang theo một con dao gấp đưa cho H. sử dụng rồi cả hai ngồi chờ ở ngoài đợi thông tin từ M. (Ảnh Công an TP HCM) Khi M. và bị hại vào phòng 601 của khách sạn trên, M. vào nhà vệ sinh, nhắn tin thông báo số phòng. Nhận được thông báo, H. cùng K. gõ cửa xông vào dùng dao đe dọa, uy hiếp bị hại phải giao tiền cho H. Do không có tiền nên bị hại đã cùng nhóm này đến cửa hàng cầm đồ cầm cố chiếc xe máy Honda Airblade lấy 20 triệu đồng. Chiếm đoạt được số tiền trên, H. chia cho K. 1 triệu đồng, số còn lại H. và M. cùng nhau tiêu xài hết. Thực hiện trót lọt vụ thứ nhất, M. và H. rủ thêm bạn xã hội là N.T.M.Th. (nữ sinh lớp 11, sinh năm 2006, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và N.M.Q. cùng tham gia. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Cũng bằng thủ đoạn tương tự, nhóm tội phạm nhí do nữ sinh Đ.T.M. và N.B.H. cầm đầu gây ra nhiều vụ chiếm đoạt tài sản khác của nhiều bị hại với số tiền hàng chục triệu đồng. Hầu hết bị hại trong vụ án này khi mắc bẫy đều làm theo yêu cầu của các bị can, chấp nhận mất tiền để được bình yên. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tại cơ quan công an, nhóm tội phạm tuổi teen dường như vẫn chưa ý thức được hành vi phạm tội của mình nên khá vô tư, không mấy lo lắng. Sau khi được các cán bộ điều tra giải thích, họ đã khai ra hàng loạt phi vụ. Nhóm cướp mang nickname “Báo” tuy đã bị xóa sổ, nhưng tương lai của những thanh thiếu niên này khiến nhiều người không khỏi xót xa. (Ảnh Công an TP HCM) >>> Xem thêm video: Mất tiền vì “sập bẫy” thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí. Nguồn: Kienthuc.net.

Tháng 3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội, khởi tố 7 bị can để điều tra về tội Cướp tài sản. Điều đáng nói, 6 trong số 7 người liên quan vụ án này là học sinh THPT. Bị can còn lại là trẻ lang thang. Theo điều tra, Đ.T.M. và N.B.H. (cùng là học sinh lớp 11) có quan hệ tình cảm . Thấy H. cần tiền trả nợ, M. nảy sinh ý định lên mạng bẫy tình, chiếm đoạt tài sản của người khác để cứu người yêu. M. sử dụng tài khoản Facebook “Linh bibi” đăng tải nội dung rao bán dâm theo kiểu "Sugar baby, sugar daddy” nhằm dụ dỗ bị hại đến khách sạn để chiếm đoạt tiền. Ngoài tài khoản “Linh bibi”, M. còn sử dụng thêm tài khoản khác là “Đỗ Quyên”, H. sử dụng tài khoản “Đạt Nguyễn”, còn H.P.K. (sinh năm 2007, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) sử dụng tài khoản “Hải Sâm” để trao đổi thông tin khi thực hiện hành vi phạm tội. Tài sản chiếm đoạt được của các bị hại sẽ do M. và H. quản lý, chia cho đồng bọn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau đó, M. lên mạng thực hiện kế hoạch giăng bẫy. Nhiều nam giới “hám của lạ” nhanh chóng đến nhà nghỉ, khách sạn cùng M. “vui vẻ”. Tuy nhiên, trước khi khách đòi thực hiện hành vi mua dâm, M. nại ra các lý do rồi trốn vào nhà vệ sinh nhắn tin cho H. và đồng bọn xông vào phòng giả vờ phát hiện bị hại quan hệ với trẻ em rồi quay video, dùng dao đe dọa, chiếm đoạt tiền. Ngày 20/2, M. hẹn gặp anh Đ.V.H. (sinh năm 1980, ở quận Ba Đình). (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khoảng 9h ngày 21/2, cả nhóm tập trung tại ngõ 174, phố Đội Cấn, quận Ba Đình để M. đi gặp anh Đ.V.H. Khi M. vừa đến, Đ.V.H. mời vào nhà rồi vội vàng giở trò “sàm sỡ” thì bị M. dùng điện thoại quay lại rồi lấy lý do đi vệ sinh để nhắn tin cho đồng bọn. Tuy nhiên, do cửa khóa nên đồng bọn của M. không thể vào bắt quả tang. Do vậy, M. chạy ra cửa tầng 1 hô hoán, kêu cứu. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Thấy M. la hét, Đ.V.H. đưa trả điện thoại và mở cửa cho M. ra về. Thoát được ra ngoài, M. kể lại sự việc trên cho đồng phạm. Tức giận việc M. bị H. cưỡng bức và chưa chiếm đoạt được tài sản nên cả nhóm kéo vào nhà anh Đ.V.H. trả thù. Tại đây, Q. được phân công đứng cảnh giới, số còn lại dùng gạch đập vỡ cửa kính, đập vỡ chậu hoa và camera nhà anh Đ.V.H., đồng thời liên tục chửi bới. Đúng lúc này, anh Đ.X. (anh trai của anh Đ.V.H.) nghĩ Đ.V.H. xảy ra mâu thuẫn nên mời H. và M. vào nhà nói chuyện. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi vào nhà, M. và H. tiếp tục chửi bới, đòi anh Đ.V.H. xuất hiện thì bị anh X. ngăn lại. Thấy trong phòng có treo một chiếc tivi là tài sản có giá trị, H. với cốc uống nước trên bàn đập vỡ xuống sàn để uy hiếp anh X. rồi dùng tay giật chiếc tivi treo trên tường mang đi. Thấy vậy, anh X. túm áo H. giữ lại thì nhóm này khống chế đẩy ra. Sau đó, cả nhóm tẩu thoát, mang chiếc tivi đem đi bán lấy tiền ăn tiêu. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau khi xảy ra vụ việc, anh X. đã đến cơ quan công an trình báo. Chỉ sau chưa đầy một ngày, lực lượng công an đã triệu tập M. và H. cùng người liên quan đến làm việc. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra làm rõ ngày 16/2, M. lên mạng kết nối được với một nam thanh niên (chưa xác định được nhân thân) và hẹn gặp nhau tại một khách sạn ở huyện Hoài Đức, Hà Nội để mua bán dâm. Khoảng 11h cùng ngày, M vào khách sạn gặp bị hại, còn K. mang theo một con dao gấp đưa cho H. sử dụng rồi cả hai ngồi chờ ở ngoài đợi thông tin từ M. (Ảnh Công an TP HCM) Khi M. và bị hại vào phòng 601 của khách sạn trên, M. vào nhà vệ sinh, nhắn tin thông báo số phòng. Nhận được thông báo, H. cùng K. gõ cửa xông vào dùng dao đe dọa, uy hiếp bị hại phải giao tiền cho H. Do không có tiền nên bị hại đã cùng nhóm này đến cửa hàng cầm đồ cầm cố chiếc xe máy Honda Airblade lấy 20 triệu đồng. Chiếm đoạt được số tiền trên, H. chia cho K. 1 triệu đồng, số còn lại H. và M. cùng nhau tiêu xài hết. Thực hiện trót lọt vụ thứ nhất, M. và H. rủ thêm bạn xã hội là N.T.M.Th. (nữ sinh lớp 11, sinh năm 2006, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và N.M.Q. cùng tham gia. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Cũng bằng thủ đoạn tương tự, nhóm tội phạm nhí do nữ sinh Đ.T.M. và N.B.H. cầm đầu gây ra nhiều vụ chiếm đoạt tài sản khác của nhiều bị hại với số tiền hàng chục triệu đồng. Hầu hết bị hại trong vụ án này khi mắc bẫy đều làm theo yêu cầu của các bị can, chấp nhận mất tiền để được bình yên. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tại cơ quan công an, nhóm tội phạm tuổi teen dường như vẫn chưa ý thức được hành vi phạm tội của mình nên khá vô tư, không mấy lo lắng. Sau khi được các cán bộ điều tra giải thích, họ đã khai ra hàng loạt phi vụ. Nhóm cướp mang nickname “Báo” tuy đã bị xóa sổ, nhưng tương lai của những thanh thiếu niên này khiến nhiều người không khỏi xót xa. (Ảnh Công an TP HCM) >>> Xem thêm video: Mất tiền vì “sập bẫy” thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí. Nguồn: Kienthuc.net.