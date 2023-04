Đồng phạm khai cựu GĐ BV Tim Hà Nội chỉ đạo trong vụ sai phạm

Ngày 17/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Cựu Giám đốc Nguyễn Quang Tuấn và 11 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Người đầu tiên được xét hỏi là bị cáo Đoàn Trọng Bình - cựu Phó trưởng phòng vật tư y tế BV Tim Hà Nội. Theo bị cáo Bình, năm 2016 đơn vị được giới thiệu với Công ty Thẩm định giá AIC. Sau đó đã xảy ra việc giữa bệnh viện và Thẩm định giá AIC liên hệ với nhau, để đưa ra giá thẩm định theo đề nghị của bệnh viện và các công ty (Kim Hòa Phát và Hoàng Nga). Dựa trên thẩm định giá sai quy định này, Kim Hòa Phát và Hoàng Nga đã “nâng khống” giá vật tư y tế, gây hậu quả thiệt hại hơn 53 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Bình thừa nhận cáo trạng quy kết bị cáo là đúng, không oan gì. “Thực sự ra cái sai này, bản thân tôi xin khắc phục hậu quả số tiền 300 triệu đồng. Tôi làm việc 15 tháng, đã không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian này nên xin gửi lại tiền lương trong 15 tháng là 300 triệu đồng (20 triệu đồng/tháng). Chứ số tiền tôi khắc phục không phải là tiền tôi được nhận”, bị cáo Bình Khai. Vẫn theo lời khai của ông Bình, bị cáo thực hiện theo sự chỉ đạo của Giám đốc. Bản thân bị cáo lấy giá thẩm định sai, hợp thức đấu thầu là sai, bị cáo nhận thấy việc làm sai là hiệu ứng domino.

Bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hưởng – cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội là người tiếp theo đứng lên bục khai báo. Bị cáo Hường cũng thừa nhận ông Nguyễn Quang Tuấn là người chỉ đạo, thúc đẩy trong quá trình diễn ra sai phạm. “Giám đốc chỉ đạo làm mọi cách để đẩy nhanh tiến độ. Giúp giám đốc và các phòng chức năng làm hồ sơ hợp thức quá trình mua sắm đối với các nhà cung cấp thiết bị đã ứng trước và cả sau này (công ty Kim Hòa Phát và Hoàng Nga).” – Bị cáo Hường khai.

Đối với công ty Thẩm định giá AIC, bà Hường cho rằng: “Bị cáo có liên hệ với AIC vì công ty thẩm định giá AIC là công ty có uy tín. Trong 3 đơn vị thẩm định giá thì BV Tim chọn một. Đó là công ty Thẩm định giá AIC, do có năng lực tốt hơn.” Dù nhận định công ty Thẩm định giá AIC “có năng lực tốt” nhưng chính bà Hường sau đó lại thừa nhận với tòa: Nếu công ty thẩm định giá đúng với giá thị trường thì đã không xảy ra vụ việc này.

Theo cáo trạng, từ năm 2015, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, khi đó là Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội đã có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư tại Bệnh viện Tim Hà Nội để sử dụng trước. Sau đó, bị cáo Tuấn chỉ đạo cấp dưới hợp thức, hoàn thiện các thủ tục cho các doanh nghiệp trúng thầu để thanh toán.

Do có mối quan hệ quen biết từ trước, Nguyễn Đức Đảng (Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Nga), Phan Tuấn Đạt (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Hòa Phát) đến đặt vấn đề và được Nguyễn Quang Tuấn đồng ý cho hai công ty này được bán các mặt hàng vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch vào bệnh viện với đơn giá theo thỏa thuận giữa Nguyễn Quang Tuấn với Nguyễn Đức Đảng và Phan Tuấn Đạt. Trong năm 2016 và năm 2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu riêng 5 gói thầu chuyên mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng trị giá hơn 595 tỷ đồng.

Trong đó, gói thầu số 5 năm 2016 tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi 223 mặt hàng, có trị giá trên 247 tỷ đồng; 4 gói thầu năm 2017 được áp dụng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn mua 538 mặt hàng, trị giá gần 348 tỷ đồng. Công ty Hoàng Nga đã tham gia và trúng 5 gói thầu. Công ty Kim Hòa Phát đã trúng 4 gói thầu. Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch của Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát, các bị cáo tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Những bị cáo này được cơ quan tố tụng xác định đã thông đồng với các bị cáo tại Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát để thực hiện nhiều sai phạm từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá, chủng loại, số lượng stent và các vật tư khác mà Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát bán cho Bệnh viện Tim Hà Nội. Ngoài ra, các bị cáo tại Bệnh viện Tim Hà Nội còn thông đồng với các bị cáo tại Công ty định giá AIC, ban hành Chứng thư thẩm định giá số 062512/2015/CT-AIC đề ngày 25/12/2015 theo yêu cầu và giá ấn định của Bệnh viện Tim Hà Nội tại kế hoạch mua sắm năm 2016 đã được bị cáo Nguyễn Quang Tuấn phê duyệt.

Điều này đảm bảo cho Công ty Hoàng Nga , Công ty Kim Hòa Phát trúng thầu, bán vật tư y tế trái quy định Luật đấu thầu, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ bảo hiểm xã hội số tiền hơn 22,8 tỷ đồng đối với gói thầu số 5 năm 2016. Năm 2017, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn và đồng phạm tiếp tục hợp thức thủ tục chỉ định thầu đối với 4 gói chỉ định thầu rút gọn, sử dụng đơn giá vật tư của gói thầu năm 2016 để thanh toán hàng ký gửi, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 30 tỷ đồng.