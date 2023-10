Hà Nội: Giải cứu đồng bọn, nhóm đối tượng dùng dao tấn công tổ công tác

Ngày 9/10, tổ công tác Y4/141 Công an thành phố Hà Nội cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn và bàn giao 3 vụ việc cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Trước đó, vào đêm 8 rạng sáng 9/10, tổ công tác Y4/141 được phân công làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Long Biên, TP Hà Nội.

Đối tượng Phạm Quang Anh và tang vật tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 0h15 phút sáng cùng ngày 9/10, tổ công tác phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 7-8 đối tượng đi xe máy mang theo vũ khí, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng. Khi biết có công an chặn giữ, các đối tượng bỏ chạy, tổ công tác đã bám theo đến khu vực gần gầm cầu Vĩnh Tuy và bắt được một đối tượng, thu giữ tại chỗ 2 thanh tuýp sắt gắn dao nhọn (dao chọc tiết lợn) dài khoảng 2,2m.

Tổ công tác tiến hành khống chế, bàn giao đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Tại công an phường, đối tượng được làm rõ là Phạm Quang Anh (SN 2004 ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) làm nghề tự do, hiện không có chỗ ở ổn định.

Khai thác nhanh, Phạm Quang Anh cũng đang là đối tượng liên quan trong vụ án cố ý gây thương tích do Công an quân Long Biên đang thụ lý, truy tìm. Đáng chú ý, trong quá trình bàn giao đối tượng, các thành viên tổ công tác còn bị nhóm 7-8 đối tượng đi 4 xe máy dùng tuýp gắn dao tấn công tổ công tác với mục đích giải cứu cho Phạm Quang Anh rồi bỏ chạy.

Cũng trong ca công tác này, tổ Y4 còn phát hiện thêm 2 vụ việc, đó là vụ đi xe máy biển số giả và vụ đối tượng sử dụng bóng cười. Hiện cả 3 vụ việc trên, tổ công tác Y4 đã bàn giao cho công an địa bàn thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.