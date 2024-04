Hà Nội: Cửa hàng in biển hiệu cháy rực lửa trong mưa lớn

Ngày 20/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, tại một cửa hàng in biển hiệu trên địa bàn vừa xảy cháy dữ dội.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, lúc 20h49 cùng ngày, Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy cửa hàng in biển hiệu tại số 14 ngõ 139 Phú Diễn. Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Bắc Từ Liêm đến hiện trường dập lửa.

Thời điểm đó, trời mưa lớn kèm sấm sét. Hiện trường vụ cháy là căn nhà cấp 4. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn, bên ngoài người dân hô hoán, đập cửa để tài xế điều khiển chiếc ô tô con ra ngoài. Chỉ hơn 1 phút, tài xế đã đưa được ô tô ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Vụ cháy được dập tắt ngay sau đó, rất may không có người mắc kẹt trong đám cháy. Nguyên nhân vụ cửa hàng in biển hiệu cháy rực lửa trong mưa lớn đang đươc cơ quan chức năng điều tra.